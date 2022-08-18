تقرير: "موسكو خففت شروط ترتيب المفاوضات وجها لوجه" بوتين لا يمانع لقاء زيلينسكي

"موسكو خففت شروط ترتيب المفاوضات وجهاً لوجه، وأن الرئيس بوتين لا يمانع حاليا في لقاء نظيره زيلينسكي."

نقلت شبكة "سي إن إن تورك" عن مصادر روسية قولها: إن "موسكو غيرت موقفها من لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي" مشيرة إلى أن "موسكو خففت شروط ترتيب المفاوضات وجهاً لوجه، وأن الرئيس بوتين لا يمانع حاليا في لقاء نظيره زيلينسكي."

وفي السابق، اشترطت موسكو على أوكرانيا ضرورة تقديم خارطة طريق لمحادثات السلام أولا قبل أي لقاء يتم ترتيبه بين بوتين وزيلينسكي، لكن، بحسب المصادر، فإن الكرملين يفترض الآن أنه يمكن مناقشة خارطة الطريق هذه في اجتماع قادة الدولتين وجهاً لوجه.

وبحسب المصادر "يمكن للقادة مناقشة وتحديد خارطة الطريق، ويمكن للوفود بعد ذلك البدء في العمل على إحياء خارطة الطريق."

وعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء زيارته لأوكرانيا، مساعدة كييف في تنظيم محادثات وجهاً لوجه بين بوتين وزيلينسكي. كان الرئيس الأوكراني عرض على بوتين عقد قمة ثنائية أربع مرات.