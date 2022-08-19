الرئيس الروسي يحذر نظيره الفرنسي من "كارثة" في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

بوتين:"القصف المنهجي لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية يثير مخاطر وقوع كارثة واسعة النطاق قد تؤدي إلى تلوث إشعاعي

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي إمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، من بأن الضربات على محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا تهدد بـ"كارثة واسعة النطاق" مشددا على أن "القصف المنهجي لمنطقة محطة زابوريجيا للطاقة النووية يثير مخاطر وقوع كارثة واسعة النطاق يمكن أن تؤدي إلى تلوث إشعاعي في مناطق شاسعة".

وفق ما أكد الكرملين في بيان. ودعا الرئيسان إلى قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المحطة "في أسرع وقت"، وفق المصدر نفسه.وأضاف البيان، إن الرئيسين ناقشا خلال الاتصال الهاتفي الوضع في أوكرانيا، والمخاوف من احتمال وقوع "كارثة واسعة النطاق".

وبحسب الكرملين، فقد أخبر بوتين ماكرون باستمرار العقبات أمام توريد الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.

وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأن المسؤولية عن القصف الذي تعرضت له المحطة النووية الأكبر في أوروبا، كما حدث سجال بين الدولتين عقب الاقتراح الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن نزع السلاح من المنطقة المحيطة بالمحطة.

ففيما رفضت وزارة الخارجية الروسية الاقتراح، قائلة إن ذلك سيجعل المنشأة "أكثر عرضة للخطر"، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنه يجب ضمان أمن المحطة التي تسيطر عليها روسيا.

وتزايدت المخاوف في الأسابيع القليلة الماضية بشأن سلامة المحطة ومخاطر وقوع حادث نووي محتمل على غرار "فوكوشيما" في اليابان، بعدما تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بقصفها.

وسيطرت روسيا على المحطة، وهي الأكبر من نوعها في أوروبا، في مارس/ آذار الماضي بعد قليل من إصدار الرئيس فلاديمير بوتين أمرا بدخول عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا فيما وصفه "بعملية عسكرية خاصة".