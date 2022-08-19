الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا نحو 800 مليون دولار و 12 طائرة استطلاع بدون طيار كمساعدات عسكرية جديدة

الجزء الأكبر من حزمة المساعدات سيكون مدافع هاوتزر وذخيرة إضافية، بما في ذلك صواريخ جافلين

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أنه تعتزم تقيدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بنحو 800 مليون دولار وما لا يقل عن 12 طائرة استطلاع بدون طيار Scan Eagle ، وفقًا للعديد من المسؤولين الأمريكيين.

وقال المسؤولون إن الجزء الأكبر من حزمة المساعدات سيكون مدافع هاوتزر وذخيرة إضافية ، بما في ذلك صواريخ جافلين التي يستخدمها الجيش الأوكراني بشكل فعال لمحاولة صد القوات الروسية واستعادة الأراضي التي اكتسبتها موسكو.

وتأتي هذه المساعدات الأخيرة في الوقت الذي تقترب فيه الحرب الروسية على أوكرانيا من بلوغ حاجز الستة أشهر. لقد أرسلت الولايات المتحدة بالفعل إلى أوكرانيا أكثر من 9 مليارات دولار في شكل أنظمة أسلحة وذخيرة ومعدات أخرى. وستكون هذه هي المرة التاسعة عشرة التي يقدم فيها البنتاغون معدات من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ أغسطس 2021.

كما تواصلت الجهود لوقف القتال. والتقى الزعيم التركي والأمين العام للأمم المتحدة يوم الخميس في غرب أوكرانيا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وناقشوا مجموعة من القضايا بما في ذلك تبادل الأسرى وجهود لجعل خبراء الطاقة الذرية التابعين للأمم المتحدة يزورون محطة زابوريزهزهيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا.

وسيطرت القوات الروسية على المنشأة بعد وقت قصير من بدء الغزو في 24 فبراير شباط وكانت هدفا لعدد من الانفجارات. وتتهم كييف وموسكو بعضهما البعض بقصف المحطة ، مما أثار مخاوف دولية من وقوع كارثة في القارة.