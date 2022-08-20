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12 جريحاً في قصف روسي بالقرب من محطة نووية جنوب أوكرانيا

i24NEWS - AFP

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مقطع مصور نشرته وزارة الطوارئ الروسية في 1 أبريل عام 2022 ، يُظهر اشتعال النار في مستودع وقود روسنفت في بلدة بيلغورود ، على بعد حوالي 40 كيلومترًا (25 ميلًا) من الحدود الروسية مع أوكرانيا.
Russian Emergencies Ministry / AFPمقطع مصور نشرته وزارة الطوارئ الروسية في 1 أبريل عام 2022 ، يُظهر اشتعال النار في مستودع وقود روسنفت في بلدة بيلغورود ، على بعد حوالي 40 كيلومترًا (25 ميلًا) من الحدود الروسية مع أوكرانيا.

"وفقا للمعلومات الأولية، أصيب 12 شخصا بينهم ثلاثة أطفال. طفلان في حالة خطيرة"

أصيب 12 أوكرانيا السبت في قصف روسي على مدينة فوزنيسينسك القريبة من محطة نووية في جنوب البلاد، على ما أعلنت السلطات الأوكرانية متهمة موسكو "بإرهاب نووي".

وقالت النيابة على تلغرام "وفقا للمعلومات الأولية، أصيب 12 شخصا بينهم ثلاثة أطفال. طفلان في حالة خطيرة" بعد الهجوم الذي استهدف منطقة ميكولايف.

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وفي وقت سابق، أكد حاكم المنطقة فيتالي كيم على المنصة نفسها إصابة تسعة أشخاص بينهم أربعة أطفال تراوح أعمارهم بين ثلاثة وسبعة عشر عاماً "وجميعهم بحالة حرجة"، مؤكداً أن فتاة فقدت إحدى عينيها في الهجوم. 

تقع فوزنيسينسك على بعد نحو عشرين كيلومتراً من محطة بريفدينوكراينسك النووية الاوكرانية وعلى بعد نحو 70 كيلومتراً من ميكولايف.

والضربة الروسية في المنطقة الواقعة ضمن نطاق 30 كيلومترًا حول المحطة تشكل "عملًا مشيناً جديداً من الإرهاب النووي من قبل روسيا"، وفقاً لمجموعة "انيرغواتوم" المشغلة لمحطة الطاقة النووية الأوكرانية.

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