مقتل ابنة مستشار الرئيس بوتين في تفجير غامض استهدف سيارتها بالقرب من موسكو

تحدثت وسائل إعلام روسية وعالمية الليلة الماضية عن مقتل داريا دوغينا ابنة الكاتب والفيلسوف السياسي الروسي الكسندر دوغين وهو أحد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تفجير سيارة بالقرب من موسكو أمس. ويعتقد أن دوغين هو الذي كان مستهدفا من خلال هذه العملية بوصفه يمينيا متطرفا يسميه الغرب "عقل بوتين" وينسبون إليه فكرة غزو أوكرانيا.

وجاء في شبكة CNN الأمريكية و "ديلي ميل" البريطانية أن داريا دوغينا البالغة من العمر 29 عامًا، والتي تعمل مثل والدها في الصحافة والفلسفة والعلوم السياسية، والتي تقف في صف واحد مع والدها الداعم للغزو الروسي لأوكرانيا، كانت تقود سيارتها في طريق العودة من مهرجان للأدب والموسيقى، عندما انفجرت السيارة في حوالي الساعة 9:45 مساءً على طريق سريع بالقرب من بلدة بولشايا ويازومي، إحدى ضواحي العاصمة موسكو.

مع العلم أن والدها البالغ من العمر 60 عامًا حضر المهرجان أيضًا، وكان من المفترض أن يعود مع ابنته في نفس السيارة لكنه عدل عن ذلك واستقل سيارة أخرى.

ولم يتضح بعد من يقف وراء الاغتيال، لكن هناك من يدعي أن هذه عملية أخرى في سلسلة طويلة من عمليات حرب العصابات ضد الشخصيات الروسية. من جانبه كتب دينيس بوشلين، زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في دونيتسك بمنطقة دونباس بأوكرانيا، في حسابه على تلغرام أن منفذي الهجوم على دوغينا هم "أوغاد حقيرون". وأضاف "إرهابيو النظام الأوكراني، الذين حاولوا القضاء على ألكسندر دوغين، فجروا ابنته في سيارتها. فليكن ذكرها مؤبدا، إنها فتاة روسية حقيقية!".

وتم نشر مقاطع فيديو من مكان الحادث على تويتر، حيث يمكن رؤية دوغين والذهول على وجهه، وهو يقف على ما يبدو بجوار السيارة المحترقة.