زيلينسكي: "روسيا قد تقوم بعمل وحشي في عيد استقلال أوكرانيا"

قال زيلينسكي إن الأوكرانيين لا يمكنهم "السماح لموسكو بنشر الخوف واليأس" بينهم أثناء احتفالهم بعيد استقلالهم

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأوكرانيين وطلب منهم أن يظلوا يقظين بينما يستعدون للاحتفال بعيد الاستقلال الأوكراني. في نهاية الأسبوع، تعرضت شبه جزيرة القرم، للقصف مرة أخرى، وأصيب 12 مدنيًا بجروح جراء سقوط صاروخ بالقرب من محطة الطاقة النووية، بحس بالنشؤ في واللا.

في خطابه الذي ألقاه في وقت متأخر من الليل (السبت)، قال زيلينسكي إن الأوكرانيين لا يمكنهم "السماح لموسكو بنشر الخوف واليأس" بينهم أثناء احتفالهم بيوم الاستقلال الحادي والثلاثين عن الحكم السوفيتي. وأضاف قبل أيام من مرور ستة اشهر على اندلاع الحرب في أوكرانيا، "يجب أن ندرك جميعًا هذا الأسبوع أن روسيا قد تحاول الإتيان على عمل قبيح بشكل خاص، أمر قاس بشكل خاص".

ومن المرتقب أن يعلن حاكم المنطقة أولا سنهاف، في مدينة خاركوف ، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا ، فرض حظر تجول طوال يوم الأربعاء.

وضمن زيلينسكي خطابه الإشارة إلى سلسلة من الانفجارات في الأيام الأخيرة في شبه جزيرة القرم. ولم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجمات. وقال "أمكننا أن نتنشق رائحة شبه جزيرة القرم في الهواء هذا العام، وأن الاحتلال هناك مؤقت فقط، وأن أوكرانيا ستعود".

واستهدف هجوم اليوم السبت، مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود في منطقة سيباستوبول دون ان يخلف اصابات، على ما أفاد حاكم المدينة الواقعة في شبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوزجايف، غداة إعلان البنتاغون عن مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة 775 مليون دولار تهدف لإحداث تحوّل في سير المعارك.