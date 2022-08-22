رأي: بعد 6 أشهر من الحرب، الأوكرانيون مؤمنون بقدرتهم على الانتصار

اتخاذ زيلينسكي خطوة مثل لقاء مع بوتين دون شروط مسبقة، قد يتسبب في هذه المرحلة في انقلاب جزء كبير من الشعب

تزامنت ذكرى انقضاء ستة أشهر على الغزو الروسي مع إحياء يوم استقلال أوكرانيا، على نحو رمزي.

بعد ستة أشهر من بدء الغزو الشامل، لا تزال أوكرانيا تقف شامخة: فقد دافعت عن عاصمتها، وصدت الهجمات الروسية على جبهات متعددة، ونجحت مؤخرا بإعادة تشكيل المشهد لصالحها.

وهذا على الرغم من كل توقعات المسؤولين والمعلقين والخبراء الذين كانوا على قناعة أن السؤال لم يكن ما إذا كانت كييف ستقع في أيدي الروس، وإنما متى.

النوع مقابل الكم

لكن أولئك الذين تابعوا الحرب عن كثب منذ بدايتها في عام 2014 يمكنهم التنبؤ بشيء واحد على وجه اليقين - أن أوكرانيا وشعبها سيقاتلون.

والجدير بالذكر أن الجيش الأوكراني لعام 2022 ليس نفسه جيش عام 2014. فمنذ احتلال شبه جزيرة القرم والحرب في شرقها، بنت أوكرانيا جيشًا أقوى وأكثر مهارة، عزّزه التدريب الغربي. كما ذهبت أوكرانيا إلى زيادة الاستثمار في ميزانيات الدفاع بشكل كبير.

عرف الغرب كل هذا قبل غزو شباط/ فبراير، لكنه بالغ في تقدير قدرات الجيش الروسي الذي كان يومًا ما يخشى جانبه. كانت روسيا ولا تزال تتمتع بميزة واحدة واضحة – العدد الكبير للمدفعية والقوة البشرية الهائلة، وهي الميزة الأخيرة التي تكافح الآن للإبقاء عليها.

أوكرانيا - التي تعتبر هذه الحرب معركة من أجل حريتها ومستقبلها – تنفرد بميزتين: جودة الأسلحة والذكاء الذي تمتلكه، وربما الأهم من ذلك، الروح المعنوية العالية لجنودها المواطنين.

خادم الشعب

من الصعب التكهن بما استند إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اعتقاده بأنه قادر على غزو أوكرانيا وإخضاع مواطنيها. والجدير بالذكر أنه إلى جانب المعارضة العسكرية التي أبطأت تقدم جيشه نحو كييف، لعبت المقاومة المدنية أيضًا دورًا رئيسيًا.

يخطئ الكثير من الغرباء في الاعتقاد بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هو من يتخذ خطًا متشددًا ضد روسيا، على عكس إرادة الشعب. الرئيس، بصرف النظر عن قدرته الرائعة على إيصال الرسائل العامة وشرح موقف بلاده في الساحة الدولية، يمثل ويتحدث باسم الشعب الأوكراني.

لذلك ، فإن اتخاذ زيلينسكي خطوة مثل لقاء مع بوتين دون شروط مسبقة، قد يتسبب في هذه المرحلة في انقلاب جزء كبير من الشعب الأوكراني ضده. من المهم أن نفهم أن الأوكرانيين، في الغالب، ليسوا مستعدين لأي اتفاق مع روسيا يتضمن التنازل عن الأراضي.

الاستعداد للتنازل عن الرفض

إزاء تقدم القتال، ومقتل المزيد من المدنيين، وتصاعد وحشية وجرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الروسي، ازداد حدة موقف الشعب غير المتهادن. هناك زيادة واضحة في عدد الأوكرانيين الذين يتطلعون إلى عودة جميع الأراضي الأوكرانية المحتلة: بما في ذلك شبه جزيرة القرم والمناطق الأخرى التي تم الاستيلاء عليها قبل 24 شباط/فبراير 2022.

صحيح أن هناك مجالات يكون فيها الاستعداد للحوار وتقديم تنازلات إقليمية معينة باديًا بوضوح، إلا أن غالبية الأوكرانيين يعتقدون بعدم وجود أي شخص يمكن التحدث إليه على الجانب الآخر. معظمهم يشكك في المفاوضات، مقتنعين بأن بوتين سيستخدم أي سلام فقط ليكسب الوقت لإعادة التسلح لشن هجوم جديد.

هذه الفكرة يدعمها 98 في المائة من الأوكرانيين الذين قالوا مؤخرًا إنهم يعتقدون أن بلادهم ستخرج منتصرة من الحرب، وفقًا لاستطلاع أجراه المعهد الجمهوري الدولي الذي نُشر قبل أسبوعين. وأشار 64 بالمائة آخرون إلى أنهم يعتقدون أن الصراع سينتهي مع عودة جميع الأراضي المحتلة، بما في ذلك منطقة دونباس وشبه جزيرة القرم. في نيسان/ أبريل، أفرز هذا الاستطلاع نفسه نسبة منخفضة تقف عند 53 في المائة، مما يدل على أن الأوكرانيين يزدادون تفاؤلًا.

إذا كان بوتين يعتقد أنه يمكن السيطرة على مقاومة الغزو ، فقد حقق النتيجة المعاكسة. أدت الخطوط الحمراء العديدة التي تم تجاوزها في هذه الحرب حتى الآن إلى زيادة العداء تجاه روسيا ومواطنيها واللغة والثقافة الروسية.

أسئلة صعبة

سيتعين على أوكرانيا التعامل مع السؤال المعقد والحساس حول كيفية احتفاظها ببقائها إلى جانب روسيا، وكيف ستعيد بناء العلاقات المستقبلية مع المواطنين الروس. لكن لا مكان لمثل هذه الأسئلة في الوقت الراهن، فبينما تكافح البلاد من أجل بقائها، يرفض العديد من الأوكرانيين الانشغال بمناقشة من هو "الروسي الجيد" ومن هو "الروسي السيئ".

سيتعين على أوكرانيا أيضًا التعامل مع الانتقادات الداخلية المتزايدة. يتساءل عدد كبير من الأوكرانيين ومسؤولي الأمن السابقين عن الفشل في منع الاحتلال السريع لجنوب البلاد في الأيام الأولى من الغزو. كما أن فشل زيلينسكي في أخذ تحذيرات المخابرات الأمريكية بشأن غزو وشيك لبلاده على محمل الجد، يلقى أيضًا انتقادات مستمرة.

على عكس الدعم الثابت للجيش الأوكراني، هناك انخفاض طفيف في الحماس الداعم الذي تمتع به زيلينسكي في بداية الحرب. الانتقادات الداخلية والمعارضة أمر شائع في أوكرانيا، وحتى الآن لا يضران بالجهود المشتركة لخوض الحرب.

الخطوة التالية

في الأسابيع الأخيرة، قامت أوكرانيا بإعادة تشكيل المشهد لصالحها من خلال هجمات كبيرة ومنسقة في شبه جزيرة القرم والتي تبعث برسالة مهمة إلى الكرملين حول المكان الذي ترى كييف أن الحرب تتجه إليه. بالتوازي مع هذه الهجمات، تحدث العديد من الضربات الأخرى على مواقع روسية وجسور مهمة ومستودعات ذخيرة. يعطي الوضع على الأرض أسبابًا للاعتقاد بأنه من الممكن أن تكون الغلبة لأوكرانيا.

من المتوقع أن يبدأ هجوم مضاد أوكراني أكثر أهمية في الشهر المقبل - على الرغم من صعوبة معرفة ما إذا كانت كييف مستعدة عسكريًا لذلك، أو ما إذا كانت تمتلك في هذه المرحلة كمية كافية من الأسلحة الغربية لهذه المهمة.

من الصعب القول كيف ستنتهي هذه الحرب وهل ستبقى داخل حدود البلاد. مصير أوكرانيا يتأرجح فوق النصر وفوق الخسارة الكارثية، كلا الاحتمالين قائم.

ما علمتنا إياه هذه الحرب هو أن التنبؤات ليس لها وزن كبير وأن الجانب الذي يحظى بسوء التقدير قادر على مفاجأة خصمه والعالم بأسره.