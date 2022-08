روسيا تتهم أوكرانيا بقتل ابنة الفيلسوف دوغين المعروف بـ"عقل بوتين"

ألقى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) باللوم على أجهزة المخابرات الأوكرانية يوم الاثنين فيما يتعلق بانفجار سيارة مفخخة، أسفر عن مقتل داريا دوغينا، ابنة الفيلسوف القومي، مستشار الرئيس الروسي والمعروف بـ "عقل بوتين".

لقيت دوغينا، ابنة ألكسندر دوغين، أحد المفكرين البارزين، مصرعها يوم السبت عندما انفجرت قنبلة في سيارة تويوتا لاند كروزر التي كانت تقودها، بحسب محققين روس.

ونفت أوكرانيا من جانبها تورطها في الهجوم الذي جاء في خضم معارك شديدة الوطأة بين كل من القوات الروسية وحلفائها في الدونباس وبين أوكرانيا التي تحصل على الدعم والسلاح من الغرب.

كانت دوغينا، المعلقة الإعلامية مؤيدة بقوة لما تسميه روسيا "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا. لطالما دعا والدها، حليف الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، إلى العنف لتحقيق توحيد المناطق الناطقة بالروسية وغيرها من المناطق في إمبراطورية روسية جديدة.