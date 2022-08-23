رأي: الغرب يتساءل، هل يمكن لنظامه أن يفوز في أوكرانيا، بعد ستة أشهر على الحرب؟

تعتبر هذه الحرب ليست معركة بين روسيا وأوكرانيا على الأرض فقط، بل هي معركة أنظمة إذا صح التعبير

بعد ستة أشهر على بدء الحرب في أوكرانيا، لا يزال الغرب اليوم غير واثق من نفسه، فرغم الإنجازات الهائلة والكفاح الأوكراني من أجل الحفاظ على كييف في الأيام الأولى من الحرب، والعائلات البولندية التي استقبلت ملايين المهاجرين الأوكرانيين، إضافة إلى الصورة الرمزية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقميصه الأخضر الذي يرتديه منذ بدء الاجتياح الروسي

بالإضافة إلى القمم والآليات العسكرية والقادة الغربيين الذين زارو العاصمة الأوكرانية والذين ما زالو يرغبون في إرسال الأموال والأسلحة لمساعدة كييف، إلى أن هناك تساؤلات عديدة تطرح نفسها.

ماذا عن حلول فصل الشتاء في ظل احتمال حدوث انقطاع في إمدادات التدفئة؟ ماذا عن إمدادات الغاز التي قد تقطعها روسيا عن ألمانيا وعن عدة بلدان أخرى؟ ماذا لو استخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلاحاً نووياً؟ ماذا عن العمق الاستراتيجي لروسيا الذي يبدو أنه يوفر تدفقًا لا نهاية له من المجندين إلى الخطوط الأمامية؟ ماذا عن الاقتصاد الروسي الذي يرفض الانهيار؟

من أوكرانيا إلى العواصم الغربية، هناك اتفاق على أن النظام الغربي فاق التوقعات، كما أن هنا إجماع من جانب آخر على أن هذا الأداء المتفوق قد لا يكون كافياً لتحقيق النصر في الحرب،

تعتبر هذه الحرب ليست معركة بين روسيا وأوكرانيا على الأرض فقط، بل هي معركة أنظمة إذا صح التعبير، كما تنتظر الغرب معركة أكبر في مواجهة الصين في مضيق تايوان وما وراءه.

في معركة الأنظمة هذه، لا تزال النتيجة غير واضحة لحدود الآن، ومن هنا جاء انعدام الثقة.

هناك أيضًا نقاش حول معنى الفوز. الهدف في الحرب لدى كييف هو استعادة الأراضي. وهذا منطقي بالنسبة للأوكرانيين، هذه حرب ضد وطنهم.

خارج أوكرانيا ، لا يتم الحكم على هذه الحرب من خلال الجيش الذي يسيطر على ماريوبول، قد يكون سيناريو واقعي للغاية داخل اللعبة النهائية للحرب، بحيث جعلت روسيا تسيطر على المزيد من الأراضي عما كانت عليه في 23 فبراير/شباط - لكن الغرب لا يزال يربح الحرب.

من المنظور الغربي، يضع الحرب في أوكرانيا على أنها تكملة للحرب العالمية الثانية ضد الفاشية والحرب الباردة ضد الشيوعية. بالنظر إلى نتائج هاتين الفترتين، فإن الافتقار الغربي للثقة أمر مثير للدهشة - ولكنه مشجع أيضًا بالنسبة للغرب.

هنا في إسرائيل، نعلم أن النظام على النمط الغربي لا ينتصر دائمًا. غالبًا ما يستخدم الأعداء والمنافسون في منطقتنا أنظمتهم الاستبدادية لتحقيق ميزة تكتيكية وحتى استراتيجية. لا تزال إسرائيل هنا لتروي الحكاية ، لكن التقدم ليس خطيًا ومليئًا بالنكسات. يجب ألا يفترض النجاح أبدًا.

على العموم، فإن المخاطر كبيرة. خاصة بالنسبة للغرب، وخاصة مع احتمال حدوث صراع أكبر مع الصين. ويبقى القلق مستمر - وحتى بعد ستة أشهر ناجحة - إلى أي مدى ستظل اختبارات القوة الأكبر.