رأي: توسع الناتو والنازيون هو سبب شن روسيا "عمليتها العسكرية"

بدون أوكرانيا، لم تعد روسيا إمبراطورية. ومع خضوع أوكرانيا، روسيا ستصبح إمبراطورية

بعد مرور 6 أشهرعلى بداية العملية العسكرية الخاصة للجيش الروسي في أوكرانيا، لا يزال هناك غموض حول السبب الرئيسي في بدايتها، ويبقى السؤال المحير هو "لماذا"؟.

إن تحديد الشرارة التي تسببت في الحرب العالمية الأولى، أو سبب تمكن البلاشفة من تولي السلطة في روسيا، يستغرق مئات الساعات من التحليل والقراءة، تماما كالوضع في هذه الحالة فهي لا تختلف عنهم تماما، بحيث هناك أسباب ثقافية واجتماعية اقتصادية وقانونية والعديد من الأسباب الأخرى.

وبما أنه هذا يبقى مجرد تقرير، فسنحاول التطرق من خلاله إلى تحليلين فقط الأول، سبب قرار الحكومة الروسية إطلاق العملية؟، والثاني، ما سبب دعم غالبية الروس لها ؟.

تهديد لروسيا

قد يتساءل البعض لماذا إنضمام أوكرانيا إلى الناتو يشكل خطرا بالنسبة لروسيا، رغم أن دول البلطيق هي جزء من الناتو وهي تشترك أيضًا في الحدود مع روسيا، الجواب بسيط: وهو المناطق المتنازع عليها.

بعد استفتاء القرم، الذي اعترفت به روسيا ورفضته أوكرانيا، كانت إمكانية التوصل إلى حل عسكري دائمًا بين الجانبين أمر مستحيل، بحيث أنه لن تقبل أوكرانيا المدعومة من الناتو أبدًا شبه جزيرة القرم أن تكون روسية، وبهذا فإن أي صراع ثانوي سيتحول مباشرة إلى صراع على السلطة بين الكتلتين النوويتين.

بعد عدة أشهر من التحذيرات والإنذارات من روسيا، قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، مؤتمر ميونيخ في 20 فبراير/شباط ،: "لا يمكن لأي دولة أخرى أن تخبر أي شخص ما إذا كان ينبغي أو لا ينبغي أن ينضم إلى الناتو ... هذه هي نقطة السيادة. لذلك أحترم رغبة الرئيس الأوكراني في أن يكون عضوا في الناتو ".

وبعد تصريحات كمالا هاريس ب 4 أيام بدأ الجيش الروسي عملياته العسكرية في المنطقة، وانطلق في حرب ربما تكون محدودة الآن أو سيتسمر الصراع ليصبح نووي فيما بعد.

القادة النازيون

إن كان السبب الرئيسي وراء تحرك موسكو هو الدفاع عن أمن بلادها، فإن السكان الروس لديهم أسباب أخرى عميقة الجذور، وكان هذا هو سبب انتشار الأفكار العرقية القومية الراديكالية بين النخب السياسية والعسكرية في أوكرانيا.

بالتأكيد أن الغالبية العظمى من السكان الأوكرانيين ليسوا فاشيين وأن الأحزاب النازية لم تحصل سوى على حصة صغيرة من الأصوات، مثلا في التعاملات السياسية المعقدة والفاسدة في كثير من الأحيان بين النخب الأوكرانية، غالبًا ما لم يعرف الناس لمن يصوتون لكن لا يعرفون بالتأكيد من الذي سيتم تعيينه.

دعني أعطيك بعض الأمثلة. شارك رئيس البرلمان السابق أندري باروبي في تأسيس وقيادة منظمتين للنازية الجديدة: الحزب الاجتماعي القومي لأوكرانيا، و باتريوت أوكرانيا، التي سيشكل أعضاؤها في النهاية نواة آزوف كتيبة. ليس من الصعب العثور على صور لباروبي وهو يسير برمز وولفسانجيل النازي الجديد الذي استخدمته الأمم الآرية.

كان فاديم ترويان عائد عسكري في منطقة كييف من 2014 إلى 2021. ولديه ماض وآراء من النازيين الجدد. وعندما تم تعيينه في عام 2014، نشرت صحيفة بارزة على الإنترنت مقابلة مكثفة مع السيد ترويان، ولم يطرح الصحفيون أي أسئلة على الإطلاق حول ماضيه النازي الجديد أو آرائه السياسية . "

والقائد العسكري الجديد سيرجي كوروتكيخ، روسي المولد هو أيضا نازي، واسمه الحركي هو بوتسمان (يعني القارب، أو "الضابط الصغير على متن السفينة"). وبوتسمان هو نفسه مطلوب في روسيا بسبب فيلم مروّع عام 2007 أطلق فيه النار على اثنين من المهاجرين وقطع رأسهما أمام علم نازي. ووجهت إليه تهمة قتل "شخصين أو أكثر على يد جماعة منظمة بدافع الكراهية السياسية أو الإيديولوجية أو العنصرية أو القومية أو الدينية". وحصل بعد ذلك على منصبه والجنسية الأوكرانية من قبل رئيس أوكرانيا آنذاك بيترو بوروشينكو نفسه.

وكان رئيس الوزراء الأوكراني السابق أوليكسي هونشاروك، المعين من قبل زيلينسكي، قد قرر أن يكون أول عمل له كرئيس للوزراء هو أن يكون المتحدث الرسمي في حدث للنازيين الجدد في كيييف ، مع لقطات شاركتها منظمة "سي14 اليمينية المتطرفة"، وكانت جماعة النازيين الجدد هي المسؤولة عن الهجمات العنيفة في معسكرات الغجر العام الماضي والتي قتل إثرها رجل طعنا وأصيب عدد آخر.

وجود دولة مجاورة تشجع قيادتها علنًا الكراهية العرقية ضد الروس، جعل المواطنين الروس يقبلون هذه العملية العسكرية بشكل أسهل، ويبقى هذا السبب مجرد نقطة في محيط من الأسباب لما يحدث الآن في أوكرانيا. إنها مجرد لمحة عن علاقة طويلة وصعبة بين البلدين.

لكن يمكن للمرء أن يدرك وأن يتأكد من أن التفسير الذي قدمه غالبية الصحفيين الغربيين، بأن "بوتين الشرير يحاول إعادة إحياء الاتحاد السوفيتي"، ليس صحيحا .

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