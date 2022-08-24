أوكرانيا تستعد وتحذر من "ضربات وحشية" روسية في عيد الاستقلال

وقامت الحكومة الأوكرانية بوضع الدبابات الروسية المحترقة والعربات المدرعة مثل جوائز الحرب في وسط كييف

يحتقل الأوكرانيون، اليوم الأربعاء بمرور 31 عامًا على استقلالها عن الحكم السوفيتي في عام 1991، بالتزامن مع مرور ستة أشهر على بدء الغزو الروسي.

وسيتم الاحتفال بهذه الذكرى باحتفالات هادئة وذلك تحت تهديد الهجمات من البر والبحر والجو، وتم حظر التجمعات في العاصمة كييف، كما تم فرض حظر تجول في مدينة خاركيف في خط المواجهة بشرق البلاد، والتي صمدت على مدى شهور من القصف.

وقامت الحكومة الأوكرانية بوضع الدبابات الروسية المحترقة والعربات المدرعة مثل جوائز الحرب في وسط كييف في استعراض للتحدي.

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من خطر “ضربات وحشية” روسية وقال إن "أي هجوم روسي سيتبعه رد قوي"، مشيرا إلى أن "موسكو قد تحاول القيام بشيء بشع للغاية في الفترة التي تسبق يوم الاستقلال".

وأضاف في خطابه المسائي المصور “غدا يوم مهم بالنسبة لنا جميعا. إنه أيضا، للأسف، مهم لعدونا. يجب أن ندرك أن الاستفزازات الروسية المثيرة للاشمئزاز والضربات الوحشية ممكنة غدا”.

في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء ، قال قادة عشرات الدول والمنظمات الدولية يشاركون فيما يسمى مؤتمر (منصة القرم)، إن "كييف ستخرج القوات الروسية من شبه الجزيرة بأي وسيلة ضرورية، دون استشارة أي دولة مسبقًا".

وبعد ستة أشهر من الغزو الروسي، الذي تسبب في سقوط آلاف القتلى، وأجبر أكثر من ثلث سكان أوكرانيا البالغ عددهم 41 مليون نسمة على ترك منازلهم ودمر مدنا بأكملها، أصاب الجمود الصراع إلى حد بعيد.