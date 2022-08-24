تحليل/الحرب في أوكرانيا: الدول العربية تسعى للعب أوراقها بشكل صحيح

بالنسبة للدول العربية ، إنها فرصة لتلقين الأميركيين درساً في التواضع

الرغبة في رد الصاع صاعين على الولايات المتحدة ميّزت موقف الدول العربية من الحرب في أوكرانيا. فدول الشرق الأوسط وتحديدا دول الخليج المنتجة والمصدرة للغاز ايقنت سريعا حاجة الغرب الى مواردها الطبيعية لتبدأ عملية ثأر دبلوماسية من الولايات المتحدة.

الدول العربية التي صوتت في اذار /مارس بأغلبيتها ضد الغزو الروسي في اول تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك بعد تعرضها لضغط أمريكي كبير سرعان ما انتقلت الى مربع الحياد بامتناعها (12 دولة) عن التصويت في نيسان /ابريل على مشروع قرار يعلق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان وعارضت الاقتراح دولتان (سوريا والجزائر) لترسل المجموعة العربية رسالة واضحة لأمريكا بايدن ان زمن كن فيكن قد ولىّ.

الدول العربية لم تكن ابدا بغالبيتها في المعسكر الروسي، لا في زمن الاتحاد السوفياتي والحرب الباردة ولا في مراحل أخرى من التاريخ الحديث، الدول العربية ليست معنية بتغيير النظام العالمي كما يريد الروس ومعهم الصينيون، لكن الحكومات العربية تأمل ان توضح الحرب الأوكرانية لواشنطن ان التبادلية والاحترام المتبادل يجب ان يكون الأساس في العلاقات بينها رغم تفاوت القوى ورغم الحاجة العربية المستمرة لدعم أمريكا، فهناك أزمات تكون بها أمريكا بحاجة لدعم العرب لها ولحلفائها كما حصل هذه المرة من خلال البحث الغربي عن بدائل عربية للمحروقات الروسية.

عنوان هذا المقال هو الموقف العربي من الحرب في أوكرانيا، لكن هذا الموقف بات رهنا للعلاقات العربية الأمريكية وتحديدا رهنا في رغبة العرب تصويب هذه العلاقة نحو الندية والتبادلية. فالعرب لا يبررون غزو الدول من قبل دول أخرى لكنهم يريدون أن يقولوا للديمقراطيين في الولايات المتحدة إنهم يرفضون أن تغزو أفكار حقوق الانسان والحريات العلاقات بين العرب وأمريكا وأن لا تصبح هذه القيم هي المعيار التي يحكم فيها على عمق العلاقة بين العرب وواشنطن.

فإدارة بايدن التي أخرجت الحوثيين من قوائم الإرهاب وحظرت بيع السلاح للإمارات والسعودية ونبذت محمد بن سلمان وعزلته دوليا بسبب اغتيال خاشقجي، وجدت نفسها مضطرة لتغيير سياساتها مع حكومات هذه الدول في إطار سعيها لتأمين حاجات الغرب من المحروقات في ظل استخدام روسيا لورقة الغاز والنفط في الضغط على أمريكا ودول أوروبا ردا على العقوبات التي فرضتها هذه الأخيرة عليها.

جزء كبير من الدول العربية وجد نفسه مطلع العقد الماضي في الخانة المعارضة لروسيا بسبب الحرب الأهلية في سوريا، لَمِن سياسات إدارة أوباما التي اعتُبرت متهادنة تجاه ايران وعاد اليها بايدن بعد فوزه في انتخابات 2020 وانسحاب أمريكا من أفغانستان، اتضح للعرب ان إدارة بايدن تعود الى النهج الديمقراطي التقليدي الآخذ بالتشدد في ظل سيطرة الجناح التقدمي على الحزب الديمقراطي. سياسات الحزب الديمقراطي التي كفرت بكل ما ميّز علاقة إدارة ترامب بالعرب والتي استندت الى مبدأ عدم التدخل بالسياسات العربية طالما انها لا تتعارض مع مصالح الامن القومي الأمريكية، دفعت بالعرب الى المعسكر المنافس لأمريكا لكي لا نقول المعارض لها، ليتجلى هذا التحول في الموقف العربي من الحرب الأوكرانية.

بالنسبة للشارع العربي لا فرق بين أمريكا وروسيا، الأخيرة من وجهة نظر الكثيرين شريك أساسي في مآسي الشعب السوري والأولى شريك أساسي بما يحصل للفلسطينيين وللعرب بشكل عام، لذلك تميّز الموقف من الحرب الأوكرانية بمبدأ "فخار يكسر بعضه"، الا في حالة بعض النخب التي اعتبرت ان عدم معارضة الغزو الروسي لأوكرانيا يسحب من تحت اقدام العرب الحجة الأخلاقية المنددة بإي غزو مستقبلي لأي دولة عربية او بالوجود العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والعربية.

حرب يتابعها الشارع العربي في بعدها الإخباري القصصي آمل ان يذوق الغرب ما أذاقه لهم، لكنها بالنسبة للحكومات العربية فرصة جيدة لتتعلم أمريكا درس في التواضع وفي العلاقات بين الدول، علاقات يمكن لهم ان يكونوا هم أصحاب الجزرة فيها، خاصة اذا ما اضطرت واشنطن للاستغناء ولو لبعض الوقت عن عصاها الشهيرة.