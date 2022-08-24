موسكو تعمل مع طهران على تطوير آلية لبيع نفطها عبر العالم

التحرك الأخير يأتي على خلفية الإعلان عن استلام إيران الرد الأمريكي على مسودة الاتفاق النووي، بحسب بوليتيكو

كشف موقع صحيفة بوليتيكو ، الأربعاء، أن موسكو بدأت بالتنسيق مع طهران بخصوص إنشاء آلية تجارية متطورة ستساعدها في بيع النفط في العالم بمساعدة إيران، ما سيسمح لها بالالتفاف على العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب في محاولة لثني موسكو عن مواصلة حملتها الحربية في أوكرانيا.

وأفادت يسرائيل هيوم أن التحرك الأخير يأتي على خلفية الإعلان عن استلام إيران الرد الأمريكي على مسودة الاتفاق النووي الذي بمجرد الموافقة عليه سيتم رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران ودمجها في سوق النفط العالمية مرة أخرى، الأمر الذي تنوي روسيا الاستفادة منه عبر نقل نفطها إلى إيران، لتبيعه لدول العالم ثم تحول الأرباح إليها.

وشهدت العلاقات الروسية الإيرانية في الفترة الأخيرة تقاربا ملحوظًا حيث شارك الرئيس بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب طيب اردوغان في قمة ثلاثية في طهران أواسط شهر تموز/يوليو الماضي.

وقال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الايرانية علي خامنئي، إنه يجب على روسيا وايران أن تظلا متيقظتين من "الاحتيال الغربي" وطالب الدولتين بتعاون طويل المدى وقال إن كلا الدولتين يمكنهما الاستفادة من ذلك.