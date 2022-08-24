زيلينسكي في عيد الاستقلال: أوكرانيا ستتصدى للغزو الروسي "حتى النهاية"

وفي روما، ندد البابا فرنسيس مجددا ب"جنون الحرب" ودعا الأربعاء إلى "تجنب خطر وقوع كارثة نووية في زابوريجيا

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في خطاب في يوم عيد استقلال أوكرانيا الأربعاء إن بلاده ستتصدى للغزو الروسي "حتى النهاية" بدعم قوي من الغرب ومع مساعدة عسكرية جديدة من الولايات المتحدة، فيما قام رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون بزيارة غير متوقعة للبلاد.

من جانبه، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء مرور ستة أشهر على الحرب في أوكرانيا "محطة مفصلية حزينة ومفجعة".وقال غوتيريش أمام مجلس الأمن "يمثل اليوم محطة مفصلية حزينة ومفجعة بعد ستة أشهر من غزو روسيا لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير".

وندد بـ"عواقب هذه الحرب العبثية، خارج حدود أوكرانيا"، مجددا "قلقه العميق" إزاء الأعمال العسكرية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية. وأضاف "أي تصعيد آخر للوضع قد يؤدي الى التدمير الذاتي"، فيما التقى مديرا الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي والوكالة الذرية الروسية روساتوم أليكسي ليخاتشيف في اسطنبول لمناقشة بعثة تفتيش لتفقد المحطة.

وفي روما، ندد البابا فرنسيس مجددا ب"جنون الحرب" ودعا الأربعاء إلى "تجنب خطر وقوع كارثة نووية في زابوريجيا"، محطة الطاقة النووية في وسط أوكرانيا التي تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأن تعريضها للخطر.

بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء إن على روسيا "وقف الابتزاز النووي دون قيد أو شرط" و"الانسحاب التام" من محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وكان زيلينسكي قال في وقت سابق "لا يهمّنا جيشكم، لا تهمّنا إلا أرضنا. سنقاتل من أجلها حتى النهاية" موضحا أن الأمر يتعلق بـ "أوكرانيا كلها (...) من دون أي تنازل أو تسوية" بما في ذلك حوض دونباس (شرق) وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في العام 2014.

وقال الرئيس جو بايدن، الذي أعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لكييف تصل قيمتها إلى نحو ثلاثة مليارات دولار، في بيان "أنا فخور بإعلان أكبر حزمة من المساعدات الأمنية حتى الآن: نحو 2,98 مليار دولار من الأسلحة والمعدات سيتم توفيرها من خلال مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا".