نصف اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من الحرب إلى إسرائيل غادروا البلاد

ستواصل إسرائيل مساعدة المواطنين الأوكرانيين حتى تنتهي الحرب سواء كانت المساعدة هنا في البلاد أو مساعدات نرسلها

أفادت معطيات وزارة الخدمات الاجتماعية الإسرائيلية أن نصف اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من الحرب في بلادهم وعددهم 29 ألفا وطلبوا اللجوء في إسرائيل، غادروا منذ ذلك الحين الدولة اليهودية.

وفقًا للبيانات الوزارية، انتقل حوالي 14000 من أصل حوالي 29000 لاجئ أوكراني في إسرائيل إلى دول أخرى. 4200 آخرون أو نحو ذلك ممن غادروا أوكرانيا كانوا مؤهلين للحصول على الجنسية بموجب قانون العودة الإسرائيلي، وهم تحت رعاية وزارة الهجرة والاندماج.

جاءت البيانات من إدارة الطوارئ التي أنشأتها وزارة الخدمات الاجتماعية لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين، إلى جانب لجنة التوزيع المشتركة وخدمة الطوارئ الوطنية.

قال وزير العمل والخدمات الاجتماعية مئير كوهين: "عندما اندلعت الحرب في أوكرانيا، انضمت إسرائيل إلى الجهود المبذولة لمساعدة اللاجئين، ومعظمهم من النساء والأطفال وكبار السن".

"كل من وصل إلى هنا وجد صدرًا دافئاً ومساعدة حكومية ومدنية بالشكل اللائق والصحيح الذي ينبغي عمله".

كما أشارت البيانات إلى أن 12788 أوكرانيًا مسجلون للحصول على مساعدات إنسانية، بما في ذلك خدمات الصحة النفسية، ومساعدات شراء الطعام، والعلاج الطبي، والتسجيل في نظام التعليم.

انتقل معظم اللاجئين الأوكرانيين إلى مناطق إسرائيلية يقطنها نسبة عالية من الناطقين بالروسية: بات يام، الواقعة جنوب تل أبيب، استقبلت أكبر عدد من اللاجئين 616، تليها مدينة حيفا الشمالية (568)، أشكلون في جنوب إسرائيل (486)، بينما استقبلت مدينة بتاح تكفا وسط البلاد(470)، أشدود في الجنوب (434)، ونتانيا شمال تل أبيب (417).

وأضاف كوهين: "ستواصل إسرائيل مساعدة المواطنين الأوكرانيين حتى تنتهي الحرب، سواء كانت المساعدة هنا في البلاد أو مساعدات إنسانية نرسلها إلى أوروبا".

وعلى خلفية الجدل الذي أثاره تدفق اللاجئين من أوكرانيا إلى إسرائيل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي في حينه، يائير لابيد، أن لدى إسرائيل واجب أخلاقي للسماح لمزيد من اللاجئين الأوكرانيين من غير اليهود بالدخول إلى البلاد.