رأي: موقف إسرائيل من الحرب في أوكرانيا - غموض لا مبرر له

بسبب ميراثها التاريخي يتوجب على الدولة القومية الديموقراطية للشعب اليهودي أن تقف بشكل لا لبس فيه مع أوكرانيا

النكسات الأخيرة للوكالة اليهودية في روسيا، والتي يمكن أن تؤدي إلى حظر أنشطتها في المنطقة، غالبًا ما تُفسر في إسرائيل على أنها نتيجة انزعاج موسكو من مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد ، بشأن الحرب في أوكرانيا.

في الواقع، منذ الأيام الأولى للغزو الروسي، كان لابيد، وزير الخارجية آنذاك، ثابتًا في إدانة موقف موسكو، مستخدمًا لهجة ومفردات تشبه إلى حد بعيد تلك التي يستخدمها القادة الغربيون.

يمكن الحديث عن تقاسم حقيقي للأدوار، في هذه القضية، على مستوى الحكومة الإسرائيلية: فقد ندد لابيد بالغزو دون غموض، بينما حاول رئيس الوزراء آنذاك، نفتالي بينيت، عدم التعرض للقادة الروس، مكتفياً بالتعبير عن موقفه المتعاطف مع المدنيين الأوكرانيين. بالنسبة للقادة الإسرائيليين، كان الأمر يتعلق بمحاولة طمأنة حلفاء إسرائيل التقليديين، وفي مقدمتهم الأمريكيون والبريطانيون، مع محاولة عدم الإساءة إلى موسكو.

تم طرح حجتين لتبرير التوجه الحذر تجاه روسيا: وجود جاليات يهودية كبيرة في البلدين المتورطين في النزاع، وقبل كل شيء، الحاجة إلى الحفاظ على الحوار مع جيش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أجل ضمان حرية المناورة الإسرائيلية في عملياتها الجوية، لمواجهة خطط التعزيزات العسكرية من قبل إيران وحلفائها في سوريا ولبنان. حجة قوية وشرعية وسهلة الفهم، ولكن يمكن التشكيك في أهميتها على عدة مستويات.

بادئ ذي بدء، تجدر الإشارة إلى أن الضربات الجوية المنسوبة إلى إسرائيل في سوريا لم تتضاءل بشدة منذ "الموجة الباردة" التي لوحظت في العلاقات الإسرائيلية الروسية، وأن بعض الضربات استهدفت حتى أهدافًا قريبة من القواعد العسكرية الروسية. يستمر التنسيق بين الجيش الإسرائيلي والقوات الجوية الروسية، ولا يبدو أنه يتأثر بمصير الوكالة اليهودية أو عدم تعاطف بوتين مع لابيد. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن روسيا، على الرغم من كونها حليفة لإيران، معنية بالدرجة الأولى باستقرار المنطقة، ولا تنظر بلطف إلى الطموحات التوسعية لنظام الملالي في الشرق الأوسط، خاصة في سوريا، التي اكتسب موقعها أهمية خاصة بالنسبة لموسكو.

من الجدير السؤال عن العواقب الاستراتيجية للرغبة الإسرائيلية العلنية في إظهار التساهل تجاه روسيا. لنتذكر أن أحد ثوابت العقيدة الدفاعية الإسرائيلية يقوم على تفوق سلاح الجو الإسرائيلي على كل الجيوش الأخرى في المنطقة. وعليه فإن إظهار الخوف من ردود أفعال وجود سلاح جوي عسكري آخر في الشرق الأوسط، مهما كانت قوته، من شأنه أن يخاطر بإعطاء أعداء الدولة اليهودية انطباعًا بالتشكيك في هذه العقيدة، فضلاً عن صورة الضعف، غير المبررة كما أنه ضار من الناحية الاستراتيجية. والأكثر من ذلك أن مصالح روسيا أبعد ما تكون عن التطابق مع مصالح إسرائيل، كما يتضح من ولاء موسكو لحلفائها التقليديين في العالم العربي الإسلامي، الذين غالبًا ما يكونون من بين أشد أعداء إسرائيل تصميماً.

السبب الاستراتيجي الآخر الذي ربما دفع إسرائيل إلى اتخاذ موقف أكثر وضوحًا ضد الغزو الروسي لأوكرانيا يتعلق بالعواقب طويلة المدى المحتملة لهذه الحرب على نظام موسكو. بالنسبة للجيش الروسي القوي، تحولت هذه المغامرة العسكرية إلى إخفاق تام، وكشفت العديد من نقاط ضعفها. بالنسبة للاقتصاد الروسي، الذي كان بالفعل ضعيف الأداء، فقد ثبت أنه كارثي. كان رد فعل النظام هو منعطف يمكن التنبؤ به، وتطور من الاستبداد إلى الشمولية - في هذا التطور يكمن السبب الحقيقي للحظر المحتمل لأنشطة الوكالة اليهودية على الأراضي الروسية.

هذه كلها علامات على التراجع، والتي مقارنة بالحيوية النسبية ولكن الحقيقية التي ردت بها الديمقراطيات الغربية على العدوان، يجب أن تترك مجالًا ضئيلًا للشك بشأن الجانب الذي سيخرج في النهاية أقوى من هذه المواجهة. إن اتخاذ موقف واضح لصالح أوكرانيا سيكون في مصلحة إسرائيل.

الاعتبارات الأيديولوجية وحتى الحضارية لها مكانها أيضًا. إسرائيل هي بالفعل دولة قومية ديمقراطية، وتعتزم البقاء كذلك. هذا هو بالضبط ما كانت أوكرانيا تحاول أن تصبح، منخرطة في عملية طويلة حتمية وغير كاملة ولكنها واعدة، قطعها العدوان الذي أصبحت ضحيته.

من وجهة نظر إسرائيلية، كان ينبغي أن يذهب الدعم لأوكرانيا إلى أبعد من المساعدة الإنسانية، مهما كانت تلك رائعة ومفيدة. ليس من غير الضروري أن نتذكر في هذا المنظور التيارات والأحزاب، في الديمقراطيات الغربية، وخاصة في فرنسا، التي أظهرت أكبر قدر من التساهل تجاه الغزو الروسي: على وجه التحديد، من هم في أقصى اليمين وفي أقصى اليسار، أولئك الذين يظهرون أنهم الأكثر عداء لإسرائيل، وأحيانًا يكونون قريبين من معاداة السامية على نحو أكثر خطورة.

يقود هذا التذكير منطقيا بما فيه الكفاية إلى الحجة الأخيرة لصالح اتخاذ إسرائيل موقفًا مؤيدًا لأوكرانيا بوضوح لا لبس فيه، الأخيرة نعم ولكن ليس بأي حال من الأحوال الأقل أهمية - وهو تبرير لطبيعة أخلاقية: بسبب ميراثها التاريخي، يتوجب على الدولة القومية الديموقراطية للشعب اليهودي أن تقف بشكل لا لبس فيه إلى جانب شعب تمت مهاجمته بقسوة وظلم.