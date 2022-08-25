أوكرانيا: فصل محطة الطاقة النووية في زابوريجيا عن الشبكة الكهربائية لأول مرة في تاريخها

"جرى فصل مفاعلَي المحطّة عن الشبكة. ونتيجة لذلك، أدت أعمال الغزاة إلى فصل محطة زابوريجيا عن شبكة الكهرباء""

أعلنت شركة التشغيل الأوكرانية "إنيرغوتوم" على حسابها عاى "تليغرام"، مساء اليوم الخميس، أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الأكبر في أوروبا والخاضعة للسيطرة الروسية، "فُصلت بشكل كامل" عن الشبكة بعد الأضرار التي لحقت بخطوط الاتصال.

وقالت مجموعة "انيرغوتوم" التابعة للدولة إنه "جرى فصل مفاعلَي المحطّة عن الشبكة. ونتيجة لذلك، أدت أعمال الغزاة إلى فصل محطة زابوريجيا للطاقة النووية تمامًا عن شبكة الكهرباء، للمرة الأولى في تاريخها".