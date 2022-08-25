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أوكرانيا: فصل محطة الطاقة النووية في زابوريجيا عن الشبكة الكهربائية لأول مرة في تاريخها

i24NEWS

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La centrale nucléaire de Zaporijjia sous contrôle militaire russe, dans le sud-est de l'Ukraine, le 7 août 2022
Russian Defense Ministry Press Service via AP, FileLa centrale nucléaire de Zaporijjia sous contrôle militaire russe, dans le sud-est de l'Ukraine, le 7 août 2022

"جرى فصل مفاعلَي المحطّة عن الشبكة. ونتيجة لذلك، أدت أعمال الغزاة إلى فصل محطة زابوريجيا عن شبكة الكهرباء""

أعلنت شركة التشغيل الأوكرانية "إنيرغوتوم" على حسابها عاى "تليغرام"، مساء اليوم الخميس، أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الأكبر في أوروبا والخاضعة للسيطرة الروسية، "فُصلت بشكل كامل" عن الشبكة بعد الأضرار التي لحقت بخطوط الاتصال.

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وقالت مجموعة "انيرغوتوم" التابعة للدولة إنه "جرى فصل مفاعلَي المحطّة عن الشبكة. ونتيجة لذلك، أدت أعمال الغزاة إلى فصل محطة زابوريجيا للطاقة النووية تمامًا عن شبكة الكهرباء، للمرة الأولى في تاريخها". 

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