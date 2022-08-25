الرئيس الروسي وقع مرسوما بزيادة حجم القوات المسلحة بـ 137 ألف جندي

زيادة عدد أفراد القوات المسلحة إلى 2.04 مليون من 1.9 مليون، وسيصبح ساريا ابتداء من الأول من شهر يناير 2023

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين وقع مرسوما، اليوم الخميس، بزيادة عدد أفراد القوات المسلحة إلى 2.04 مليون من 1.9 مليون، وسيصبح القرار ساري المفعول ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني من عام 2023،

ويتضمن القرار زيادة بواقع 137 ألفا في عدد أفراد الجيش إلى 1.15 مليون، وفقا لـ”واشنطن بوست" تسعى روسيا بطرق مختلفة لتجنيد المزيد من المقاتلين للدفع بهم إلى الحرب في أوكرانيا، مع تزايد التقارير بشأن ارتفاع عدد القتلى في الصراع الدائر منذ فبراير/شباط المنصرم،

وبحسب مدير الدراسات الروسية في مؤسسة CN، مايكل كوفمان، "تعتبر هذه الجهود شكلا من أشكال تعبئة الظل، وهي خطة تسمح للجيش الروسي بالاستمرار في الحرب، لكنه لا يعالج العجز الأساسي في القوى البشرية"

ووفقا لتقرير سابق لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” كانت وسائل إعلام روسية قد نشرت على الإنترنت إعلانات عن حاجة وزارة الدفاع إلى “آلاف الوظائف” في كافة التخصصات.