بعد نصف عام من الحرب: هكذا يحاول بوتين تشجيع الهجرة إلى روسيا

وقع رئيس روسيا مرسومًا يمنح مزايا مالية للمواطنين الذين غادروا أراضي أوكرانيا للمجيء إلى روسيا

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أمر اليوم (السبت) يأمره بمنح إعانات مالية للأشخاص الذين غادروا أراضي أوكرانيا للمجيء إلى روسيا، بمن فيهم المتقاعدون والحوامل والمعوقون.

الأمر الذي نُشر على موقع إلكتروني للحكومة الروسية ، ينص على دفع معاشات شهرية بقيمة 10،000 روبل (حوا 533 شيكل) للأشخاص الذين أجبروا على مغادرة أراضي أوكرانيا منذ 18 فبراير.

ويحق للمعاقين أيضًا الحصول على نفس الدعم الشهري، ويحق للمرأة الحامل الحصول على مخصصات لمرة واحدة. ينص الأمر على سداد المدفوعات لمواطني أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين.

وسبق أن أصدرت موسكو جوازات سفر روسية لأوكرانيين تقول أوكرانيا والولايات المتحدة إنها محاولة غير قانونية من جانب موسكو لضم الأراضي التي احتلتها في إطار ما تعتبره استيلاء روسي إمبريالي على الأراضي.