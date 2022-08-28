الرئيس الأوكراني يلغي مكالمة كانت مقررة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية

المكالمة كانت مقررة بمناسبة يوم استقلال اوكرانيا ، احتجاجا على عدم مشاركة لابيد بمؤتمر داعم لاوكرانية القرم

ألغى الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسي مكالمة هاتفية كانت مقررة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد في يوم الاستقلال الأوكراني الأسبوع الماضي، وذلك بسبب غضب الأوكرانيين على عدم مشاركة إسرائيل في "منصة القرم"- وهو مؤتمر دولي افتراضي، والذي تشارك فيه دول من كافة أنحاء العالم وتعلن دعمها بصورة واضحة لانتماء شبة جزيرة القرم لأوكرانيا.

وبحسب موقع "واينت" اجري المؤتمر هذا العام في 23 آب/اغسطس قبل يوم من عيد استقلال أوكرانيا الذي يصادف في 24 آب/اغسطس، وهو الاجتماع الثاني الذي يقام على نفس المنصة. رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد لم يشارك في المؤتمر، وهو الأمر الذي أغضب الرئيس الأوكراني ورفض إجراء المحادثة مع لابيد. هذه المحادثة بادر إليها من البداية الأوكرانيون، وذلك لمناقشة الطرق لإلغاء حج اليهود الحسيديم الى "اومن" خلال رأس السنة اليهودية.

كما بعث لابيد والرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ تهنئة الى زلنسكي بمناسبة يوم الاستقلال، وافاد "واينت" أنه تجري حاليا اتصالات لإجراء محادثة بين لابيد وزلنسكي في 1 أيلول/سبتمبر.

وعلى صعيد متصل نشر جهاز الشاباك الإسرائيلي والشرطة الأوكرانية نهاية الأسبوع توصية للحسيديم بتجنب هذا العام زيارة مدينة "أومن" في أوكرانيا للإحتفال برأس السنة، القرار اتخذ بالاشتراك بين وكالات إنفاذ القانون في إسرائيل ومسؤولين في السلطات الأوكرانية. التفسير للتوصية هو الاحتمال الكبير لوقوع قصف وإطلاق صواريخ، وأنشطة عسكرية أخرى من قبل الجانب الروسي.