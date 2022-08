الجيش الأوكراني يؤكد شنه هجومًا مضادًا على طول الجبهة الجنوبية

أعلن جيش أوكرانيا الإثنين رسميًا عن بدء شن هجوم مضاد لتحرير المناطق المحتلة في إقليم خيرسون، وفق تعبيره. وتم تعميم رسالة على سكان المنطقة المعرضين للخطر جراء القتال بإخلاء أماكنهم والارتحال إلى مكان آمن.

وبحسب ما أفاد الموقع 12 فقد تمكنت القوات البرية للجيش الأوكراني من اختراق الخطوط الدفاعية للقوات الروسية في منطقة مدينة خيرسون، والتقدم باتجاه المدينة. وقالت المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني: "لقد نفذنا عمليات هجومية من عدة اتجاهات بهدف تحرير الأراضي المحتلة". وأضاف الجيش الأوكراني أنه تمكن خلال الأسبوع الماضي من تدمير عشرة مستودعات ذخيرة للجيش الروسي.

وأفادت وكالات الأنباء الروسية في وقت سابق، أنه تم إجلاء مدنيين من بلدة نوفا خاجوفكا القريبة، والتي تعرضت أيضًا لقصف مكثف خلال اليوم الماضي. وفقًا لممثل الحكومة المحلية نيابة عن روسيا في خيرسون، فإن أجهزة الإنذار في المدينة لا تتوقف - والأوكرانيون يهاجمون المدينة باستخدام نظام HIMARS.