مسؤول أمريكي: روسيا تواجه "إخفاقات" مع طائرات مسيرة إيرانية الصنع

"تقدير الولايات المتحدة هو أن روسيا تسلمت طائرات مسيرة من طراز مهاجر-6 جزء من خطة لشراء المئات منها"

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن روسيا تواجه “إخفاقات كثيرة” مع طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز مهاجر-6 حصلت عليها من طهران هذا الشهر،تعتزم استخدامها لشن هجمات جو-سطح وحروب إلكترونية واستهداف في ساحة المعركة في أوكرانيا”.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "تقدير الولايات المتحدة هو أن روسيا تسلمت طائرات مسيرة من طراز مهاجر-6". وأردف المسؤول قائلا إن "هذا قد يكون جزءا من خطة روسية لشراء مئات من هذه الطائرات"

وقالت أوكرانيا أمس الاثنين إنها "اخترقت خطوط العدو في عدة مناطق بالقرب من مدينة خيرسون الجنوبية في إطار حملة جديدة لاستعادة الأراضي"، بينما قالت موسكو إن "هجوم كييف المضاد فشل".

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قد قال للصحفيين في يوليو/ تموز المنصرم إن "الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد أن إيران تستعد لتزويد موسكو بما يصل إلى عدة مئات من الطائرات المسيرة"

وكشفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر المنصرم عن صور التقطتها الأقمار الصناعية تشير إلى أن مسؤولين من روسيا زاروا مطار كاشان في الثامن من يونيو حزيران والخامس من يوليو تموز لرؤية الطائرات المسيرة الإيرانية.

وومن جهته قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الشهر المنصرم إن "طهران لديها أنواع مختلفة من التعاون مع روسيا، تشمل قطاع الدفاع”.