الأوكرانيون الفارون من الحرب يجدون ملجأ لهم في الضفة الغربية

كانت العائلة مصممة على الاستقرار في يهودا والسامرة، وهو المصطلح اليهودي التوراتي للضفة الغربية

لجأت أولينا برفقة زوجها إدوارد جيرمان، وهما زوجان يهوديان من خاركيف، عقب الحرب في أوكرانيا إلى مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية.

بعد ستة أشهر من بدء الحرب في وطنهم، يعيد اللاجئان بناء حياتهما في منزل جديد مزين بالأعلام الإسرائيلية في معاليه أدوميم، وهي مستوطنة يزيد عدد سكانها عن 42000 نسمة تقع بين القدس والبحر الميت، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

تسبب الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير في أكبر أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تم تسجيل أكثر من 6.8 مليون أوكراني كلاجئين في جميع أنحاء القارة، وفقًا لأحدث أرقام الأمم المتحدة.

استقبلت إسرائيل وحدها أكثر من 30 ألف أوكراني، بما في ذلك 12 ألف يهودي أعلنوا رغبتهم بالاستقرار في "الوطن" أو هاجروا بموجب قانون العودة الذي يمنح الجنسية التلقائية للأشخاص من أصول يهودية.

يتذكر الزوجان، اللذان كانا محاضرين جامعيين، نزوحهما المرعب من مدينة خاركيف بالقرب من الحدود الروسية في شمال شرق أوكرانيا، في رحلة شاقة استمرت يومين صوب لفيف في غرب أوكرانيا بحثًا عن الأمان النسبي.

"من فضلكم لا تنظروا من النوافذ، يجب أن تكون لديكم ذكريات جيدة عن خاركيف" ، قالت أولينا لأطفالها الثلاثة الصغار، أثناء انطلاق قافلتهم التي نظمتها المنظمات اليهودية المحلية. وعند وصولهم لفيف، ساعدتهم الجمعيات الخيرية المحلية في الوصول إلى بودابست، حيث التقوا بمسؤولين من المنظمات الإسرائيلية التي تساعد في تنظيم هجرتهم.

في البداية، مُنحت العائلة مكانًا للإقامة في نوف هجليل، وهي مدينة في شمال إسرائيل، لكن العائلة كانت مصممة على الاستقرار في يهودا والسامرة، وهو المصطلح اليهودي التوراتي للضفة الغربية، وشرعت في العثور على مكان للعيش في مستوطنة.