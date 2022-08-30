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واشنطن تقول إن الطائرات المسيرة الايرانية التي ارسلت لروسيا تشوبها عيوب

i24NEWS - AFP

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الطائرة الإيرانية شاهد -129 بدون طيار معروضة خلال مسيرة في طهران ، إيران ، 11 فبراير 2016
AP Photo/Ebrahim Noroozi, Fileالطائرة الإيرانية شاهد -129 بدون طيار معروضة خلال مسيرة في طهران ، إيران ، 11 فبراير 2016

الحرب الاوكرانية الروسية ادت الى فقدان الجانبين العديد من الطائرات المسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية اليوم الثلاثاء أنّ روسيا بدأت تتسلّم طائرات مقاتلة بدون طيار أرسلتها إليها إيران لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، وأضافت أنّ الكثير منها يعاني خللا.  

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المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية الجنرال بات رايدر افاد بأن " طائرات نقل روسية قامت بتحميل معدّات الطائرات المسيّرة في مطار في إيران ثم حلّقت من إيران إلى روسيا لعدّة أيام في آب/أغسطس".وأضاف أن العملية "ربما تندرج في إطار نية روسيا استيراد مئات الطائرات الإيرانية بدون طيار من أنواع مختلفة".  

وتابع الجنرال الأميركي "تشير معلوماتنا إلى أن الطائرات بدون طيار المرتبطة بهذه العملية تشوبها بالفعل عيوب عدّة"، من دون الإشارة إلى عناصر إضافية تؤكد تصريحه. 

وخلال الحرب المستمرّة منذ ستة أشهر على أوكرانيا، استخدمت القوات الروسية والأوكرانية العديد من الطائرات بدون طيار الاستطلاعية والهجومية، وفقدت الكثير منها أيضاً. 

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