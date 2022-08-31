تقرير: نجل الرئيس البيلاروسي زار إسرائيل رغم العقوبات

وأكدت مصادر دبلوماسية في القدس أنها "لم تكن على علم بوجود ابن لوكاشينكو لكنها ستحقق في هذه المزاعم"

أفادت وسائل إعلام بيلاروسية أن "فيكتور لوكاشينكو"، نجل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وصل إلى إسرائيل الاثنين المنصرم على الرغم من العقوبات الغربية.

وقالت صحيفة موتولكو المعارضة، في تقرير لها، إن "فيكتور لوكاشينكو، غادر مينسك على متن طائرة تابعة للحكومة البيلاروسية متوقفًا لفترة وجيزة في تبليسي بجورجيا، قبل أن يتوجه إلى إسرائيل"، وأضافت أن "الابن الأكبر للرئيس غادر إسرائيل بعد أقل من يوم واحد".

وأكدت مصادر دبلوماسية اسرائيلية أنها "لم تكن على علم بوجود ابن لوكاشينكو لكنها ستحقق في هذه المزاعم"، وقد واجه فيكتور لوكاشينكو، الذي يبلغ من العمر 46 عامًا، والذي شغل منصب مستشار الأمن القومي لوالده، عقوبات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول .

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد قد أكد في وقت سابق من هذا العام: "لن تكون إسرائيل وسيلة للالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على روسيا".

وتعتبر بيلاروسيا واحدة من أقوى حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بالإضافة إلى المساعدة اللوجستية، سمحت الدولة بتنفيذ بعض الضربات ضد أوكرانيا من أراضيها.

ليس لدى إسرائيل قانون يسمح لها بمصادرة أصول الأفراد المستهدفين بالعقوبات الأجنبية ، والتي تسمح للدول الغربية بمصادرة الطائرات أو اليخوت التابعة لحكم القلة الروس الخاضعين للعقوبات.

حاول بعضهم ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة إيواء طائراتهم في إسرائيل، لكنها حتى بدون إطار تشريعي رسمي، رفضت تقديم لهم هذه المساعدة. كما انضمت المؤسسات المالية الإسرائيلية إلى العقوبات الأمريكية.