الاتحاد الأوروبي: اتفقنا على تعليق تسهيلات منح التأشيرات للمواطنين الروس

العلاقات مع موسكو "لا يمكن أن تبقى كما هي"، مشددًا على ضرورة أن "يتمّ تعليق (الاتفاقية) بالكامل"

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، أن "دول الاتحاد اتفقت على تعليق اتفاقية مبرمة في العام 2007 لتسهيل إصدار تأشيرات إقامة قصيرة في دول الكتلة للروس. ومع هذا القرار، سيصبح الحصول على تأشيرات بالنسبة لهم أكثر صعوبة.

وجاء إعلان بوريل خلال اجتماع الوزراء في براغ أفضى إلى أن العلاقات مع موسكو "لا يمكن أن تبقى كما هي"، مشددًا على ضرورة أن "يتمّ تعليق (الاتفاقية) بالكامل".وأضاف "سيقلّل ذلك، بشكل ملحوظ، عدد التأشيرات الجديدة التي تصدرها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

ولفت بوريل إلى أن الدول الأوروبية المحاذية لروسيا "يمكنها اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني لتقييد دخول (الروس) إلى الاتحاد الأوروبي". لكنه اوضح أن على كلّ إجراء أن يتناسب مع القواعد التي تُطبّق ضمن منطقة شنغن، مشددًا على أهمية أن يبقى بإمكان أعضاء المجتمع المدني الروسي السفر إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي بيان مشترك اطّلعت عليه وكالة فرانس برس، اعتبرت الدول الأربع أن التعليق الكامل سيكون بمثابة "خطوة أولى ضرورية"، منبّهة إلى ضرورة "الحد بشكل كبير من عدد التأشيرات الممنوحة، خصوصًا التأشيرات السياحية، للحد من تدفق المواطنين الروس إلى الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن".

وأضافت الدول الأربع "إلى حين تطبيق إجراءات مماثلة على مستوى الاتحاد الأوروبي، سننظر في فرض إجراءات حظر موقتة على الصعيد الوطني لتقييد دخول المواطنين الروس الحاملين تأشيرة من الاتحاد الأوروبي".