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رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث مع رئيس أوكرانيا ويهنئه بمناسبة عيد استقلال بلاده

i24NEWS

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رئيس الوزراء يائير لبيد يترأس جلسة لمجلس الوزراء في مكتب رئيس الوزراء في القدس في 3 يوليو ، 2022.
MARC ISRAEL SELLEM/POOLرئيس الوزراء يائير لبيد يترأس جلسة لمجلس الوزراء في مكتب رئيس الوزراء في القدس في 3 يوليو ، 2022.

ناقش لابيد زيلنسكي الحرب في أوكرانيا معربا عن تعازيه في القتلى، ودعا إلى التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء القتال.

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤكدا دعمه للشعب الأوكراني، وهنأه بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا الـ 31 وناقش معه الحرب في أوكرانيا معربا عن تعازيه في القتلى، ودعا إلى التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء القتال.

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وفي السياق دعا رلايئر لابيد المواطنين الإسرائيليين إلى عدم السفر إلى مدينة أومان خلال الأعياد اليهودية المقبلة في ظل الخطر الذي يهدد الحياة من دخول منطقة القتال.

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