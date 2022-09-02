روسيا تعلن اعتزامها وقف بيع النفط للدول التي تضع حدا أقصى للأسعار ردا على دعوة مجموعة السبع

ردا على دعوت مجموعة السبع "ائتلافا واسعا" من الدول إلى المشاركة في وضع سقف لسعر الغاز الروسي.

حذرت روسيا، اليوم الجمعة من أن فرض سقف لسعر بيع النفط الروسي "سيزعزع استقرار" السوق النفطية، بعد أن دعت مجموعة السبع "ائتلافا واسعا" من الدول إلى المشاركة في وضع سقف لسعر الغاز الروسي.

وكانت مجموعة السبع قد دعت منذ أسابيع إلى خفض سعر بيع النفط الروسي للحد من العائدات التي تستخدمها موسكو لتمويل هجومها العسكري على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "يمكننا التأكيد بثقة على أمر، وهو أن اتخاذ مثل هذا القرار سيؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق النفط بصورة كبيرة".

ومن جهته حذر نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف مسائل الطاقة ألكسندر نوفاك الخميس بأن روسيا ستتوقف عن بيع النفط إلى الدول التي ستطبق هذا الإجراء. وقال بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية "في ما يتعلق بالقيود على الأسعار ... سنتوقف بكل بساطة عن تسليم النفط أو المنتجات النفطية إلى الشركات أو الدول التي تفرض مثل هذه القيود".

واعتبر أن فرض سقف سيكون أمرا "عبثيا تماما" وسيتسبب بزعزعة استقرار السوق، و"سيكون المستهلكون الأوروبيون والأميركيون أول من يدفع ثمنه".

وأقر الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو حظرا تدريجيا على النفط الروسي ينص بصورة خاصة على وقف واردات النفط الروسي بحرا خلال ستة أشهر. وفرضت الدول الغربية عدة دفعات من العقوبات على موسكو منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير من العام الجاري.