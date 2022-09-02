مدير الطاقة الذرية: "محطة زابوريجيا تعرضت لعدة هجمات، والوضع فيها غير مسبوق ويدعو للقلق"

رفائيل غروسي:"الوكالة ستقدم تقريرًا كاملاً بشأن الوضع في محطة زابوروجيا النووية الأسبوع المقبل".

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، اليوم الجمعة، بعد زيارته لمحطة زابوريجيا النووية إن "الأمن في المحطة مقلق بسبب سيطرة روسيا عليها" مشيرا إلى أن "الوضع في المحطة آمن حتى الآن ووقوع حادث محتمل"

لفت غروسي إلى أنه "عندما يحدث انقطاع تام للكهرباء عن محطة زابوروجيا فإن المولدات تعمل بشكل آمن" وأشار إلى أن "موظفين من الوكالة سيبقيان في محطة زابوروجيا النووية على المدى الطويل"."نحصل على معلومات حول محطة زابوروجيا النووية طوال الوقت" موضحا أن"الوكالة ستقدم تقريرًا كاملاً بشأن الوضع في محطة زابوروجيا النووية الأسبوع المقبل".

وكانت أوكرانيا أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها قصفت قاعدة روسية في بلدة إنرغودار، حيث يتفقد مفتشو الأمم المتحدة منشأة أوكرانية تحت سيطرة روسيا وسط مخاوف تتعلق بالسلامة .وقال الجيش الأوكراني إن "ضربات محددة نفذتها قواتنا في منطقتي إنرغودار وخيرسون دمرت ثلاثة أنظمة مدفعية ومخزن ذخيرة".

كما اتهم القوات الروسية بإزالة "جميع معداتها" من المنشأة النووية الأكبر في أوروبا لتوليد الطاقة قبل وصول طاقم الوكالة الدولية الخميس.

بالتزامن، يزور فريق يضم 14 خبيراً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية منشأة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا وسط تصاعد القلق الدولي إزاء سلامة المحطة في الحرب التي تقترب من مفاعلاتها الستة.

وقال الموفد الروسي إلى فيينا، ميخائيل أوليانوف، إن ستة من مفتشي الوكالة لا يزالون هناك وسيبقى اثنان آخران "بشكل دائم".

وأوقف العمل بأحد مفاعلات المحطة جراء قصف روسي، فجر الخميس. وأعلنت الشركة المشغّلة لمحطات الطاقة الذرية "إنرغوأتوم" أنها "المرة الثانية خلال 10 أيام" التي يرغم فيها قصف روسي على إغلاق مفاعل.