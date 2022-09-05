روسيا: وقف إمدادات الغاز عبر خط "نورد ستريم 1" لأوروبا سببه العقوبات الغربية

الكرملين:"مشاكل ضخ (الغاز) ظهرت بسبب عقوبات الدول الغربية. ليس هناك أي سبب آخر لهذه المشاكل"

ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف،اليوم الإثنين، أن "مسؤولية توقف عمل خط ’نورد ستريم 1’ تقع على الساسة الأوروبيين"، مشيرا إلى أنهم "ارتكبوا الكثير من الأخطاء التي سيتوجب عليهم دفع ثمنها، وها هم يدفعون الثمن الآن بخروجهم من إطار الراحة والرفاهية الخاصة بهم".

وكانت شركة "غازبروم" الروسية، قد أعلنت في بيان، الجمعة المنصرم، أنه "جرى إيقاف ضخ الغاز إلى أوروبا عبر نورد ستريم 1 بشكل تام وإلى أجل غير مسمى بسبب أعطال في التوربينات"مشيرة إلى أنه "تم إبلاغ شركة سيمنز بشأن الحاجة إلى إصلاحه".