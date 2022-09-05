السلطات الروسية تعلق مشروع تنظيم استفتاء حول ضم جنوب أوكرانيا

"كنا مستعدين للتصويت وكنا نريد تنظيم استفتاء في وقت قريب جدًا، لكن نظرًا للمستجدات سنتوقف قليلًا

أعلنت السلطات الروسية الإثنين عن تعليق التحضيرات لتنظيم استفتاء حول ضم روسيا للأراضي التي تتعرض لهجوم أوكراني مضاد واسع النطاق في منطقة خيرسون في الوقت الذي تتحدث فيه كييف عن إحراز نجاح على هذه الجبهة من خلال ضرب لوجستيات الجيش الروسي بالعمق، فيما تؤّكد موسكو من جهتها أنها تلحق بخصمها خسائر فادحة.

وقال كيريل ستريموسوف كبير مسؤولي إدارة الاحتلال الروسية في خيرسون للتلفزيون الروسي العام "روسيا-1" "كنا مستعدين للتصويت وكنا نريد تنظيم استفتاء في وقت قريب جدًا، لكن نظرًا للمستجدات سنتوقف قليلًا في الوقت الراهن". وأتبع المسؤول تصريحاته بالقول "أن الأمر ليس تعليقًا" لأن موعد الاستفتاء المقرر في الخريف لم يُحدّد أصلًا، لكنه "سيحصل مهما كانت" الظروف.

منذ أسابيع، تؤكد السلطات الروسية في خيرسون وزابوريجيا أنها تحضّر لاستفتاءات حول ضمّ المنطقتين إلى روسيا اعتبارًا من الخريف، وهو ما حصل عام 2014 عندما ضمّت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

لكن خيرسون ومنطقتها تتعرضان لهجوم مضاد تشنّه القوات الأوكرانية التي تقول إنها استعادت بلدات عدة وكبّدت الروس خسائر وأحدثت اضطرابات في خطوط الإمداد الروسية من خلال قصف الجسور الرئيسية في المنطقة.

وأفادت القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني ليل الأحد الإثنين على فيسبوك أنه "تم تدمير مستودع ذخائر للعدو قرب تومينا بالكا" البلدة الواقعة إلى غرب خيرسون، وجسر عائم قرب قرية لفوفي ومركز تفتيش للجيش الروسي إلى جنوب شرق خيرسون.

من جانبه أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي استعادة "بلدتين في الجنوب" وبلدة ثالثة في الشرق لم يذكر أسماءها، وذلك في رسالته اليومية مساء الأحد. وأكّد الجيش الأوكراني الاثنين أنه دمّر في منطقة زابرويجيا مستودعًا كانت مخزّنة فيه أوراق اقتراع خاصة بـ"الاستفتاء" الذي تعتزم موسكو تنظيمه.

وقالت ناتاليا غومنيوك، الناطقة باسم القيادة العسكرية للمنطقة الجنوبية من أوكرانيا، خلال مؤتمر صحافي، إن "جميع الجسور" فوق نهر دنيبر في منطقة خيرسون "غير صالحة للاستخدام"، لافتة أيضًا إلى تدمير "ثلاثة جسور عائمة" بناها الجيش الروسي.