المتحدثة باسم البيت الأبيض تؤكد أن جو بايدن قرر عدم تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب".

قالت كارين جان-بيير، إن "تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب قد يؤخر صادرات الغذاء ويهدد اتفاقات نقل البضائع

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخذ قرارا نهائيا بعدم تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب.

وقالت كارين جان-بيير، للصحفيين، إن "تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب قد يؤخر صادرات الغذاء ويهدد اتفاقات نقل البضائع عبر البحر الأسود".

كما أعلن البيت الأبيض أن روسيا "اختارت إغلاق" خط أنابيب نورد ستريم الذي يمد أوروبا بالغاز وأنه "بالطبع من الخطأ" ربط هذا القرار بالعقوبات الغربية كما تفعل موسكو.

وكان بايدن قال أمس إنه ينبغي عدم تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب"، وهو تصنيف لطالما طالبت به أوكرانيا بسبب الحرب ضدها.

فيما حذرت موسكو أن خطوة من هذا القبيل من شأنها أن تؤدي إلى تمزق العلاقات الروسية الأمريكية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب في نهاية حزيران/يونيو بتصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب"، وذلك غداة غارة روسية استهدفت مركز تسوّق وأسفرت عن مقتل 18 شخصاً على الأقل.

يشار إلى أن القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب حالياً تضمّ أربع دول فقط هي إيران وسوريا وكوريا الشمالية وكوبا.