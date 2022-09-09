وكالة الطاقة الذرية تحذر من تداعيات انقطاع التيار الكهربائي قرب محطة زابوريجيا

غروسي:"القصف تسبب بانقطاع كامل للتيار في (بلدة) إنرغودار وهو أمر يمس بالتشغيل الآمن لزابوريجيا "

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، من أن قصف البلدة حيث تقع محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي، وهو أمر يمس بعمليات التشغيل الآمن للمحطة الأكبر في أوروبا. وقال غروسي "الوضع غير مقبول على الإطلاق. ولا يمكن أن يستمر".

وأفاد المدير العام للوكالة رافايل غروسي في تغريدة أن "القصف تسبب بانقطاع كامل للتيار في (بلدة) إنرغودار وهو أمر يمس بالتشغيل الآمن لزابوريجيا (المحطة النووية) القريبة"، واصفا الأمر بأنه "تطور دراماتيكي".وأضاف "هذا هو الأمر الوحيد الذي سيضمن أمن طاقم التشغيل وسيتيح إعادة التغذية بالطاقة بشكل مستدام إلى إنرغودار وإلى المحطة" التي تعد أكبر منشأة نووية للطاقة في أوروبا.

وقال غروسي إن فريق الوكالة الموجود في المحطة أبلغه الجمعة بالقصف.

وكانت كييف قد دعت الأربعاء المنصرم إلى إرسال بعثة دولية إلى محطة الطاقة النووية التابعة لها في زابوريجيا والتي تحتلها القوات الروسية، كما دعت السكان إلى إخلاء المنطقة خوفا من وقوع كارثة نووية.