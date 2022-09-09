الرئيس الاوكراني: جيشنا استعاد 30 بلدة من الروس في شمال شرق البلاد

وفق وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الجيش الروسي أرسل تعزيزات لمواجهة الهجوم الأوكراني في المنطقة.

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، استعادة 30 بلدة من الروس في منطقة خاركيف في شمال شرق البلاد، ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الجيش الروسي أرسل تعزيزات لمواجهة الهجوم الأوكراني في المنطقة.

ولم تعلق روسيا على الفور على ما ذكره زيلينسكي وإعلانه استعادة بلدات من القوات الروسية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بـ"نجاحات" القوات الأوكرانية في صد الهجمات الروسية المضادة على العاصمة كييف، واصفا ذلك بـ"الأنباء المشجعة".وقال أوستن على هامش زيارته إلى العاصمة التشيكية براغ: "نرى نجاحات في خيرسون الآن، ونشهد بعض النجاحات في خاركيف، وهذا أمر مشجع للغاية".

وفي معرض رده عن سبب عدم تزويد الولايات المتحدة الأوكرانيين بصواريخ ذات مدى أبعد من صواريخ هيمارس الحالية، قال أوستن "نحن ما زلنا ملتزمين، ونؤكد أننا نقدم لهم ما يحتاجون إليه كي يكونوا ناجحين".