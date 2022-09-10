وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف في زيارة غير معلنة

وأضافت الوزيرة "من الواضح بالنسبة لي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعول على أننا سنمل من معاناة أوكرانيا"

قامت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم السبت بزيارة غير معلنة إلى كييف، وقالت إنها ""توجهت إلى كييف لأظهر أن بإمكانهم الاعتماد علينا. سنواصل وقوفنا إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا من خلال إمدادات الأسلحة والدعم الإنساني والمالي".

وأضافت الوزيرة، "من الواضح بالنسبة لي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعول على أننا سنمل من معاناة أوكرانيا"، مؤكدة أن "ألمانيا ستبقى إلى جانب الأوكرانيين الذين يحاربون روسيا ليس للدفاع عن حقهم الإنساني بالسلام والحرية بل أيضا للدفاع عن السلام الأوروبي".

وتابع البيان، أنه إلى جانب المساعدات المالية والعسكرية، تريد ألمانيا مؤازرة كييف في عمليات إزالة الألغام "وإلقاء الضوء على جرائم حرب مرتكبة، خصوصا من خلال إرسال خبراء بينهم مدع عام"

وتعتبر هذه ثاني زيارة للوزيرة الألمانية إلى كييف منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير الماضي.

وفي يونيو/حزيران الماضي، كان المستشار الألماني أولاف شولتز، قال أمام البرلمان، إن "أوكرانيا تحصل على الأسلحة التي تحتاج إليها بشكل خاص في المرحلة الحالية من الحرب"، مؤكدًا أن ألمانيا ستورد الأسلحة "اليوم، وفي المستقبل".مؤكدا أن "تدريب الجنود على راجمات الصورايخ المتعددة التي وعدت بلاده أوكرانيا بها، سيبدأ في الأسبوع المقبل".