أوكرانيا تعلن أنها استعادت كوبيانسك في الشرق وحققت تقدما في الجنوب

كانت بلدة كوبيانسك الواقعة على بعد 120 كيلومترا جنوب شرق خاركيف سقطت بأيدي الروس بعد أقل من أسبوع

أعلن الجيش الأوكراني السبت أنه دخل بلدة كوبيانسك (شرق أوكرانيا) المهمة لإمدادات القوات الروسية التي تحتلها منذ أشهر، مؤكدا أيضا أنه يتقدم "عشرات الكيلومترات" على خطوط الجبهة الجنوبية.

ونشرت القوات الخاصة الأوكرانية صورا على مواقع التواصل الاجتماعي تقول إنها لعناصرها "في كوبيانسك التي كانت وستظل أوكرانية". كما ونشر مسؤول محلي صورة منفصلة لجنود أوكرانيين في البلدة الأوكرانية البالغ عدد سكانها نحو 27 ألف نسمة، وكتب "كوبيانسك هي أوكرانيا".

يأتي هذا التقدم المهم الجديد الذي أعلنت عنه القوات الأوكرانية بعد أن قالت كييف إنها استعادت السيطرة على ثلاثين بلدة في منطقة خاركيف المتاخمة لروسيا في الأيام الأخيرة.

وكانت بلدة كوبيانسك الواقعة على بعد 120 كيلومترا جنوب شرق خاركيف سقطت بأيدي الروس بعد أقل من أسبوع من بدء هجوم موسكو على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وقد تسبب سيطرة القوات الأوكرانية على كوبيانسك مشكلة خطيرة لموسكو إذ إن المدينة تقع على طرق الإمداد لمواقع روسية أخرى على خط المواجهة.