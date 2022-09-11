روسيا تعيد تجميع قواتها والجيش الأوكراني يتقدّم شرقا

زيلينسكي: "في الأيام الماضية أظهر لنا الجيش الروسي أفضل ما لديه - ظهره." واضاف "لا مكان في اوكرانيا للمحتلين"

في تحول هو الأبرز على الصعيد الميداني يأتي إعلان موسكو السبت عن سحب قواتها من منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا بينما أعلنت كييف أن جيشها سيطر على مركز لوجستي مهم في إطار هجوم مضاد خاطف. في الأثناء، أكد قيادي انفصالي موال لروسيا في الشرق أن منطقة دونيتسك تشهد معارك "صعبة" بين القوات الروسية والأوكرانية.

كما ذكر مسؤول أوكراني أن قوات كييف تتقدّم باتّجاه مدينة ليسيتشانسك التي سيطرت عليها القوات الروسية بعد معارك شرسة بالمدفعية في تموز/يوليو.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت أنه "من أجل تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة لتحرير دونباس، اتُّخذ قرار بإعادة تجميع القوات الروسية المتمركزة في منطقتي بالاكليا وإيزيوم، لدعم الجهود على الجبهة في دونيتسك".

وتأتي أنباء الانسحاب بعد وقت قصير من نشر القوات الخاصة الأوكرانية صورا على مواقع التواصل الاجتماعي لعناصر بالزي العسكري بحوزتهم أسلحة آلية "في كوبيانسك". وجاء في بيانها أن البلدة "كانت أوكرانية وستبقى كذلك دائما".

سقطت البلدة التي تعد حوالى 27 ألف نسمة وتقع على طريق مهم لإيصال الإمدادات للقوات الروسية في الشرق في الأسبوع الأول من الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/فبراير.

ويتوقع مراقبون أن تعلن القوات الأوكرانية انتصارات جديدة في منطقة خاركيف المحاذية لروسيا والتي سيطر عليها الجيش الروسي أو قصفها بالمدفعية على مدى شهور.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي يوم السبت إن القوات الأوكرانية حررت أيضًا فاسيلينكوفو وأرتيميفكا في منطقة خاركيف.

وأكد أن القوات المسلحة الأوكرانية استعادت حوالي 770 ميلا مربعا من الأراضي منذ شن هجومها المضاد في وقت سابق من هذا الشهر. وقال زيلينسكي "في الأيام الماضية أظهر لنا الجيش الروسي أفضل ما لديه - ظهره." واضاف "لا مكان في اوكرانيا للمحتلين. لن يكون هناك مكان أبدا".