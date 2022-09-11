الرئيس الأوكراني يحمل روسيا مسؤولية "الانقطاع الكامل للكهرباء" في شرق البلاد

وشمل انقطاع الكهرباء مناطق كان يقيم فيها ملايين الناس قبل الحرب.

قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، بتحميل روسيا مسؤولية انقطاع الكهرباء في شرق اوكرانيا، متهما موسكو بأنها تعمدت استهداف بنى تحتية مدنية.

وأعلن زيلينسكي، عن "انقطاع كامل للكهرباء في منطقتي خاركيف ودونيتسك، وانقطاع جزئي في مناطق زابوريجيا ودنيبروبيتروفسك وسومي"، وأضاف في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي "لا منشآت عسكرية. الهدف هو حرمان الناس الإنارة والتدفئة".

وكانت السلطات المحلية تحدثت في وقت سابق، عن قصف روسي طاول بنى تحتية استراتيجية وأدى الى انقطاع للكهرباء في مناطق واسعة بشرق أوكرانيا، حيث تشن كييف هجوما مضادا حققت عبره اختراقات في الخطوط الروسية.

وشمل انقطاع الكهرباء مناطق كان يقيم فيها ملايين الناس قبل الحرب.

بدوره، حمل حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك (وسط شرق) دميترو ريزنيشنكو القوات الروسية مسؤولية انقطاع الكهرباء في منطقته. وقال إن "مدنا وتجمعات عدة في منطقة دنيبروبيتروفسك تفتقر الى الكهرباء. الروس قصفوا منشآت الطاقة. إنهم يرفضون القبول بهزيمتهم في ساحة المعركة".

واوضح نظيره في منطقة سومي (شرق) أن انقطاع المياه والكهرباء طاول ما لا يقل عن 135 مدينة وبلدة في منطقته.

واكد مراسلون لفرانس برس موجودون في كراماتورسك بمنطقة دونيتسك (شرق) أن المدينة شهدت ايضا انقطاعا للكهرباء، علما أنها من بين الأكبر في الشرق التي لا تزال تحت السيطرة الاوكرانية.