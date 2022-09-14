الرئيس الأوكراني يزور مدينة إيزيوم الرئيسية في الشرق التي استعادتها أوكرانيا من الروس

قال الرئيس زيلينسكي إن "علمُنا الأزرق والأصفر يرفرف بالفعل فوق إيزيوم"

قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، بزيارة مدينة إيزيوم الاستراتيجية التي استعادتها القوات الأوكرانية في منطقة خاركيف في شرق البلاد.

وقال الرئيس زيلينسكي خلال مشاركته في احتفال رفع العلم الأوكراني، في رسالة مرفقة بصورة له مع جنود في هذه المدينة، نشرها عبر حسابه على تطبيق "تلغرام" إن "علمُنا الأزرق والأصفر يرفرف بالفعل فوق إيزيوم".

وتعتبر هذه أول زيارة للأراضي التي استعيدت من الروس هذا الشهر في هجوم مضاد.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت تقدماً جديداً الاثنين الماضي، تمثّل في استعادة "أكثر من عشرين بلدة" خلال 24 ساعة في إطار الهجوم المضاد على روسيا، التي تعتزم القتال "إلى أن تتحقّق أهدافها".

كما أعلن الجيش الأوكراني السبت الماضي أنه دخل بلدة كوبيانسك (شرق أوكرانيا) المهمة لإمدادات القوات الروسية التي تحتلها منذ أشهر، مؤكدا أيضا أنه يتقدم "عشرات الكيلومترات" على خطوط الجبهة الجنوبية.