مجموعة السبع تتعهّد منع روسيا من "الاستفادة" من حرب أوكرانيا

الصين تسعى لتعزيز علاقاتها مع روسيا، وبوتين يشكرها على "موقفها المتوازن" بشأن أوكرانيا

أعلن وزراء التجارة في مجموعة السبع الخميس أنهم سيسعون لتكثيف الضغط على روسيا للحد من الوسائل المتاحة لموسكو لتمويل حربها في أوكرانيا.

وقال الوزراء في بيان بعد اجتماع في ألمانيا إن مجموعة السبع "ستواصل وتوسّع جهودها المنسّقة لمنع روسيا من الاستفادة من عدوانها غير الشرعي" وستحد من قدرتها على مواصلة الحرب.

ومن جهة اخرى، أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ لنظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم خميس بأن بكين ترغب بالعمل مع موسكو على اعتبار أن البلدين هما من "القوى العظمى"، وذلك خلال أول زيارة له إلى الخارج منذ بداية انتشار كوفيد.

وقال شي للرئيس الروسي خلال قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" في سمرقند إن "الصين ترغب ببذل جهود مع روسيا للقيام بدور القوى العظمى ولعب دور توجيهي لبث الاستقرار والطاقة الإيجابية في عالم تهزّه اضطرابات اجتماعية".

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون الصين وروسيا والهند وباكستان وأربع دول في آسيا الوسطى هي كازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان.

ودان الرئيس الروسي خلال اللقاء استفزازات الولايات المتحدة والسياسة التي تنتهجها في علاقة بمضيق تايوان. وقال بوتين إن روسيا تثمن عاليا موقف الصين المتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأكد الرئيس الروسي أن التوافق بين موسكو وبكين يلعب دورا رئيسيا في ضمان الاستقرار العالمي والإقليمي.