الرئيس الأوكراني: العثور على 450 شخصا في مقبرة جماعية بعضهم تعرض للتعذيب والأسر

الرئيس الأوكرانيك"هناك أدلة على ارتكاب روسيا لجرائم حرب في المناطق المحررة حديثًا شمال شرق أوكرانيا"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إنه "تم العثور على 450 شخصا في مقبرة جماعية بالإضافة إلى مناطق أخرى بعضهم تعرض للتعذيب والأسر، واضاف"هناك أدلة على ارتكاب روسيا لجرائم حرب في المناطق المحررة حديثًا شمال شرق أوكرانيا"

وأكد زيلنسكي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية على أن بلاده ستجري تحقيقا بمساعدة دولية، معربا عن عدم اعتقاده أن روسيا ستنفذ ضربة نووية تكتيكية لكن ومن المستحيل التنبؤ بما قد تفعله موسكو.

ومن جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إنه يأمل في إنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا في أقرب وقت، وأوضح بوتين لرئيس الوزراء الهندي، أن موسكو تعمل على إنهاء الأزمة الأوكرانية في أسرع وقت ممكن، لكن كييف هي التي ترفض المفاوضات.

وفي السياق أشار السفير الروسي في السويد، إلى أنه لو بدأت روسيا حربا حقيقية في أوكرانيا فستكون نهاية هذا البلد سريعة جدًا.

كما كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الحرب الروسية على أوكرانيا تضر الفئات الأكثر ضعفًا في العالم، مؤكدة أن حرب بوتين غير المبررة على أوكرانيا تهدد الأمن الغذائي للملايين في العالم.