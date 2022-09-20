أردوغان: روسيا وأوكرانيا اتفقتا على تبادل 200 سجين

أردوغان: لقد أجرينا مناقشات مكثفة للغاية وهو يظهر لي بالفعل أنه مستعد لإنهاء هذا الأمر في أقرب وقت ممكن

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة في وقت متأخر من يوم الاثنين إن موسكو وكييف اتفقتا على تبادل 200 سجين في واحدة من أكبر عمليات تبادل الأسرى، خلال الأشهر السبعة من الحرب الأوكرانية.

ووصف أردوغان السجناء لدى الطرفين خلال حديثه إلى تلفزيون بي بي إس بعد وقت قصير من المحادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة إقليمية في أوزبكستان، بـ "الرهائن. وسيتم تبادل مائتي رهينة بناء على اتفاق بين الطرفين. وقال الزعيم التركي "أعتقد أنه سيتم اتخاذ خطوة مهمة إلى الأمام" ، مضيفا أن بوتين أبدى استعداده لإنهاء الحرب.

وصرح أردوغان: "لقد أجرينا مناقشات مكثفة للغاية وهو يظهر لي بالفعل أنه مستعد لإنهاء هذا الأمر في أقرب وقت ممكن"، مشيرًا إلى أن لديه انطباعًا بأن "الطريقة التي تسير بها الأمور الآن هي إشكالية للغاية".

يتعارض هذا البيان مع ما أدلى به المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الذي قال لوسائل الإعلام الروسية يوم الثلاثاء إن "الطرق السياسية والدبلوماسية" لإنهاء الحرب في أوكرانيا "لا تدرسها حاليًا" موسكو.

وبحسب أردوغان، ستتطلب الهدنة عودة روسيا عن الأراضي الأوكرانية التي احتلتها. وشدد على أنه "إذا ذهبت الأمور نحو إحلال السلام في أوكرانيا، فإن إعادة الأرض التي تم غزوها ستصبح مهمة بالطبع".

مع استمرار القوات الأوكرانية في تنفيذ هجوم مضاد ناجح لاستعادة المدن في شرق البلاد من الجيش الروسي، دعت الإدارات التي عينتها موسكو لمنطقة خيرسون المحتلة وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك المعلنتين ذاتيا إلى إجراء استفتاءات على الفور بشأن " أن تصبح جزءًا من الاتحاد الروسي ".