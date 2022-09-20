سلطات مناطق أوكرانية محتلة تحدد مواعيد استفتاء الانضمام لروسيا

توعدت الرئاسة الأوكرانية بالقضاء على التهديد الروسي بينما قارنت وزارة الدفاع تلك الاستفتاءات ب"آنشلوس"

أكدت السلطات التي عينتها موسكو في 4 مناطق في أوكرانيا اليوم الثلاثاء، إجراء استفتاءات عاجلة بشأن الانضمام إلى روسيا بدءًا من 23 ولغاية 27 أيلول/سبتمبر، في خضم هجوم أوكراني مضاد.

واستقبل الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء دبلوماسيين أجانب ومسؤولين من قطاع تصنيع الأسلحة في مؤشر على المضي في سياساته.

ومن جانبها، توعدت الرئاسة الأوكرانية بالقضاء على التهديد الروسي بينما قارنت وزارة الدفاع تلك الاستفتاءات ب"آنشلوس"، في إشارة إلى ضم النمسا إلى ألمانيا النازية في 1938.

وفي هذا السياق، اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس في تصريحات على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن "الاستفتاءات الوهمية" التي تعتزم روسيا تنظيمها "غير مقبولة".

وبدوره، قال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن الأمن القومي جيك ساليفان، إن "تلك الاستفتاءات إهانة لمبادئ السيادة ووحدة الأراضي، و إذا حدث ذلك، فإن الولايات المتحدة لن تعترف مطلقا بمطالبات روسيا بأي أجزاء من أوكرانيا تقول إنها ضمتها".

ومن جانبه، رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أي "استفتاء بشأن الضم لن تكون له أهمية من الناحية القانونية". وأكد للصحافيين في نيويورك "أعتقد أن ما أعلنت عنه روسيا مهزلة" مضيفا "إن فكرة تنظيم استفتاءات في مناطق تشهد حربا، وتتعرض لقصف، هي قمة السخرية".

وتابع الرئيس الفرنسي أن "ما نشهده منذ 24 شباط/فبراير هو عودة إلى عصر الإمبريالية والمستعمرات. فرنسا ترفض ذلك وستعمل بإصرار من أجل السلام ".

وندد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ بالاستفتاءات المقررة معتبرا أنها "تصعيد إضافي في الحرب التي يشنها الكرملين"، وكتب على تويتر "استفتاءات زائفة ليس لها شرعية ولا تغيّر في طبيعة الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا. هذا تصعيد إضافي في حرب بوتين".