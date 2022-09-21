الرئيس الروسي يعلن عن "تعبئة جزئية" في روسيا ويؤكد أن بلاده "مستعدة لاستخدام كل وسائلها لحماية نفسها"

تابع الرئيس الروسي حديثه، محذرا من أنّ "روسيا مستعدة لاستخدام كل وسائلها الدفاعية، لحماية نفسها"

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء عن تعبئة جزئية للروس في سن القتال، والتي ستشهد نشر 300 ألف جندي احتياطي في أوكرانيا، ما يمهّد لتصعيد كبير في النزاع.

وقال بوتين في كلمة متلفزة مسجلة "أعتبر أنه من الضروري دعم اقتراح وزارة الدفاع بالتعبئة الجزئية للمواطنين في الاحتياط، والذين سبق أن خدموا... ولديهم خبرة".

وتابع الرئيس الروسي حديثه، محذرا من أنّ "روسيا مستعدة لاستخدام كل وسائلها الدفاعية، لحماية نفسها"، وقال "سنستخدم بالتأكيد كل الوسائل المتاحة لنا لحماية روسيا وشعبنا". مشددا على أنها "ليست مجرد خدعة" بعد أن اتهم الغرب بأنه يريد "تدمير" روسيا.

بدوره أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن "روسيا ستستدعي 300 ألف جندي احتياط لتعزيز قواتها في أوكرانيا"، مشيراً إلى أن "هذا لا يمثل سوى جزء ضئيل من عدد الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم في البلاد".

وقال رداً على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية حول عدد الأشخاص الذين سيتم استدعاؤهم بعد إعلان فلاديمير بوتين تعبئة جزئية "سيتم استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط". وأكد الوزير أن لدى روسيا القدرة على استدعاء نحو 25 مليون شخص.