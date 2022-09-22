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روسيا وأوكرانيا تعلنان عن تبادل أسرى كبير ومفاجئ

i24NEWS - Reuters

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الجنود الأوكرانيون، الذين أطلق سراحهم في تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا ، يبتسمون بالقرب من تشيرنيهيف ، أوكرانيا ، 21 سبتمبر 2022.
Ukrainian Security service Press Office via APالجنود الأوكرانيون، الذين أطلق سراحهم في تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا ، يبتسمون بالقرب من تشيرنيهيف ، أوكرانيا ، 21 سبتمبر 2022.

التبادل - الذي تضمن مساعدة من تركيا والمملكة العربية السعودية - كان قيد التحضير لفترة طويلة جدًا

أجرت أوكرانيا وروسيا المنخرطتان في حرب لا تلوح نهايتها في الأفق، عملية تبادل غير متوقعة للأسرى يوم الأربعاء، وهي الأكبر منذ بدء الحرب، طالت ما يقرب من 300 شخص.

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تضمن ذلك العدد 10 أجانب فضلا عن القادة الذين جرى أسرهم على خلفية الدفاع مطولًا عن ماريوبول، في وقت سابق من هذا العام.

ومن بين الأجانب الذين تم الإفراج عنهم، مواطنان بريطانيان ومغربي كان قد حُكم عليهم بالإعدام في يونيو/ حزيران بعد أسرهم وهو يقاتلون من أجل أوكرانيا. كما تم الإفراج عن ثلاثة مواطنين بريطانيين آخرين، أميركيين، كرواتي وسويدي الجنسية. 

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن التبادل - الذي تضمن مساعدة من تركيا والمملكة العربية السعودية - كان قيد التحضير لفترة طويلة جدًا وتضمن مساومات مكثفة. بموجب شروط الصفقة، تم إطلاق سراح 215 أوكرانيًا – وقعوا في الأسر بمعظمهم بعد سقوط ماريوبول.

في المقابل ، أعادت أوكرانيا 55 روسيًا وأوكرانيًا مؤيدًا لموسكو، إلى جانب فيكتور ميدفيدشوك ، زعيم حزب محظور مؤيد لروسيا يواجه اتهامات بالخيانة.

وقال زيلينسكي في خطاب فيديو: "من الواضح أن هذا انتصار لبلدنا ولمجتمعنا بأسره. والشيء الرئيسي هو أن 215 أسرة يمكنها رؤية أحبائها بأمان وفي المنزل".

"نتذكر كل شعبنا ونحاول إنقاذ كل أوكراني. هذا هو ما تعنيه أوكرانيا، هذا جوهرنا. وهذا ما يميزنا عن العدو."

كما وجه الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مساعدته وقال إن خمسة من كبار القادة الأوكرانيين سيبقون في تركيا حتى نهاية الحرب. وكان الرئيس التركي قد صرح في اليومين الماضيين "إن موسكو وكييف اتفقتا على تبادل 200 سجين في واحدة من أكبر عمليات تبادل الأسرى، خلال الأشهر السبعة من الحرب الأوكرانية".

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