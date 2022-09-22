تضاعف أسعار الرحلات الجوية من روسيا إلى وجهات عالمية إزاء موجات الفرار على وقع قرار بوتين زيادة التعبئة

ارتفعت الأسعار إلى أكثر من 5000 دولار في اتجاه واحد حتى إلى الوجهات الأقرب إلى روسيا

دفع قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتجنيد مئات الآلاف من جنود الاحتياط المواطنين الروس إلى الخروج بمظاهرات وسط اعتقالات حاشدة. والمشهد الأبرز هو تصاعد محاولات الهروب من البلاد، وفق النشر في واينت .

في المقابل تستعد إسرائيل لاستقبال موجة جديدة من المهاجرين، واليوم (الخميس) ستجري الوزارات الحكومية- بقيادة وزارة الاستيعاب، مناقشة طارئة حول الهجرة من روسيا.

وأوضحت الوزيرة بنينا تامنو شاتا في حديث أجرته معها إذاعة واينت أن إسرائيل تشهد بالفعل المزيد والمزيد من الطلب للهجرة من روسيا. ونحن نفعل كل ما في وسعنا من أجل مساعدتهم في الوصول إلى إسرائيل بأمان".

وتنعكس طلبات الهجرة المتزايدة على أسعار التذاكر لإسرائيل، إذ وصل سعر تذكرة الطيران من موسكو إلى تل أبيب - في رحلة غير مباشرة - إلى 23000 شيكل. في الواقع، ارتفعت الأسعار إلى أكثر من 5000 دولار في اتجاه واحد حتى إلى الوجهات الأقرب إلى روسيا، وبيعت جميع تذاكر الأيام القليلة المقبلة تقريبًا بالكامل.

تحدث أحد المسؤولين في صناعة السياحة عن الزيادة الهائلة في الطلب على الرحلات المغادرة من روسيا وقال إن "الناس يشترون التذاكر دون أن يهتموا إلى أين سيسافرون". بالإمكان ملاحظة ارتفاع أسعار الرحلات الجوية بشكل خيالي من موسكو إلى اسطنبول ودبي حيث وصل سعر أرخص تذكرة إلى دبي إلى أكثر من 5000 دولار أي 5 أضعاف متوسط الراتب الشهري في روسيا.