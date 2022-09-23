الرئيس الأوكراني: "إسرائيل لم تزودنا بأي شيء، لا شيء"

"إسرائيل لم تزودنا بأي شيء. لا شيء. صفر! أنا لا أتهم القادة. ألاحظ الحقائق: كانت هناك مناقشات مع قادة إسرائيل"

استنكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة ، نقص المساعدات من إسرائيل خلال الحرب مع روسيا، وقال"لقد صدمت. لم أفهم ما حدث لإسرائيل، لا أفهم لماذا لا يستطيعون تزويدنا بوسائل مضادة للطائرات".

جاءت تصريحات زيلينسكي خلال مقابلة حصرية مع شبكة التلفزيون الفرنسية تي في 5 موند "إسرائيل لم تزودنا بأي شيء. لا شيء. صفر! أنا لا أتهم القادة. ألاحظ الحقائق: كانت هناك مناقشات مع قادة إسرائيل، ولم يساعد ذلك أوكرانيا". وأضاف: "يمكننا أن نلاحظ تأثير روسيا على إسرائيل".

وكانت إسرائيل مترددة في بيع أسلحة متطورة إلى كييف على أساس أن مثل هذه الشحنات ستضر بالعلاقات الدبلوماسية التي تقيمها القدس مع موسكو، وعلى الرغم من التوترات، تحاول إسرائيل الحفاظ على علاقاتها مع روسيا، لا سيما في ظل الوجود العسكري الروسي في سوريا، حيث يضرب سلاح الجو الإسرائيلي بانتظام أهدافًا مرتبطة بإيران.

وكان زيلينسكي قد تحدث في آذار /مارس المنصرم، أمام الكنيست الإسرائيلي، عبر الإنترنت، حيث قال للمشرعين، "في إسرائيل، نعلم جيدًا أن القبة الحديدية ، نظام اعتراض الصواريخ الخاص بك ، هو الأفضل. نحن نعلم أنك تعرف كيف تقف وتحمي مصالحك وكذلك مساعدة أوكرانيا في حماية يهود أوكرانيا " وتابع "يمكن للمرء أن يتساءل في كثير من الأحيان لماذا لا نستطيع الحصول على أسلحة منك ، ولماذا لم تفرض إسرائيل عقوبات جدية على روسيا؟" هو أكمل. "لماذا لا تمارس الضغط؟ عليك أن تعطي إجابات على هذه الأسئلة ثم تعيش مع إجابتك."

في المقابل سلمت إسرائيل عدة أطنان من المساعدات الإنسانية والمعدات الدفاعية إلى أوكرانيا، وتم إرسال ما يقرب من 100 طن من المساعدات الإنسانية في شهر مارس/آذار المنصرم وحده، والتي شملت أنظمة تنقية المياه الإسرائيلية ، ومجموعة إمدادات المياه في حالات الطوارئ ، وآلاف الخيام والبطانيات وأكياس النوم والمعاطف.