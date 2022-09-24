أوكرانيا تحرم سفير طهران من أوراق اعتماده بسبب إمداد إيران روسيا بالأسلحة

أردفت الوزارة "تم إبلاغ الجانب الإيراني بأن تسليم روسيا أسلحة إيرانية، يتنافى بشكل مباشر مع موقف الحياد "

أكدت أوكرانيا، أمس المعة، أنها ستقلص بشكل ملحوظ الحضور الدبلوماسي لإيران في البلاد، وذلك رداً على قيام طهران بتسليم موسكو أسلحة في اليوم نفسه لتعرض ميناء أوديسا لضربة روسية استخدمت فيها طائرات مسيرة إيرانية وأسفرت عن سقوط قتيل.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية "قرر الجانب الأوكراني أن يحرم سفير إيران لدى أوكرانيا أوراق اعتماده، ويقلص في شكل ملحوظ عدد أفراد الطاقم الدبلوماسي في سفارة إيران في كييف"، وأضافت في بيان لها أنه، "تم إبلاغ هذا القرار إلى القائم بالأعمال الإيراني في أوكرانيا الذي تم استدعاؤه إلى الخارجية".

وأردفت الوزارة "تم إبلاغ الجانب الإيراني بأن تسليم روسيا أسلحة إيرانية، يتنافى بشكل مباشر مع موقف الحياد واحترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"، واعتبرت أن "تزويد روسيا أسلحة لمحاربة أوكرانيا هو فعل معاد يشكل ضربة خطيرة للعلاقات بين أوكرانيا وإيران".

وكان الجيش الأوكراني قد أكد أمس الجمعة، مقتل مدني في هجوم نفذته روسيا بإستخدام مسيرات إيرانية على مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا،

كما تم إسقاط مسيرة إيرانية من طراز «شاهد-136» فوق البحر خلال هذا الهجوم. وأورد الجيش أيضاً أنه أسقط مسيرة إيرانية الصنع من طراز «مهاجر-6» في منطقة أخرى.

وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت عن فرض عقوبات على شركة إيرانية يُزعم تورطها في شحن طائرات بدون طيار إلى روسيا وذلك من أجل استخدامها في حربها ضد أوكرانيا.