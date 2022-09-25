أوكرانيا تطلب من إسرائيل معلومات استخبارية بشأن دعم إيران لروسيا

أوكرانيا تريد إنشاء قناة حوار مع إسرائيل لتبادل المعلومات الاستخباراتية بسبب التعاون العسكري بين موسكو وطهران

طلبت أوكرانيا من إسرائيل تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن تقديم إيران الدعم للجيش الروسي، حسبما أفادت مصادر إسرائيلية لوسائل الإعلام. وسبق أن اتهم مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون طهران ببيع مئات الطائرات المسيرة لموسكو التي تستخدم في هجماتها على أهداف أوكرانية.

نشرت كييف الأسبوع الماضي صورًا يُزعم أنها تؤكد قيام روسيا بضرب مواقع أوكرانية بطائرات مسيرة إيرانية من طراز شاهد -136، مما أعطى موسكو ميزة كبيرة في عدة مجالات، وفي الوقت ذاته وردت تقارير حول إخفاقات متعددة.

قال مسؤولون إسرائيليون كبار لـ Axios إن أوكرانيا تعارض إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 خشية أن يؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على طهران وسيسمح لها بتقديم المزيد من الدعم العسكري للجيش الروسي. وأضافوا أن نائبة المدير العام الإسرائيلي لمنطقة أوروبا وآسيا سيمونا هالبرين المسؤولة عن ملفي روسيا وأوكرانيا زارت كييف مع السفير الإسرائيلي في 7 من أيلول/ سبتمبر.

وبحسب ما ورد التقى الاثنان مع ماكسيم سوبخ، الممثل الأوكراني الخاص للشرق الأوسط، الذي أخبر الدبلوماسيين الإسرائيليين أن أوكرانيا تريد "إنشاء قناة حوار" مع إسرائيل لتبادل المعلومات الاستخباراتية بسبب التعاون العسكري المتزايد بين إيران وروسيا.

كما حث سوبخ إسرائيل على اتخاذ موقف أوضح ضد العدوان الروسي من خلال تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا سواء بشكل مباشر أو من خلال أطراف ثالثة. كما دعا إسرائيل إلى الانضمام إلى العقوبات الدولية ضد روسيا.

قال مسؤول أوكراني لم يذكر اسمه لـ Axios إن سوبخ التقى بهالبرين وطلب تقارير استخباراتية عن الطائرات الإيرانية بدون طيار وغيرها من التورط المحتمل في حرب أوكرانيا.

ونقل عن المسؤول قوله "لقد قدم لنا الإسرائيليون بعض المعلومات الاستخباراتية، لكننا بحاجة إلى المزيد".

في وقت سابق من يوم الجمعة، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنقص المساعدة من إسرائيل خلال الحرب مع روسيا، قائلا إنه "صُدم" لأن الدولة اليهودية لم تمنح كييف "شيئًا".