إسرائيل ستقدم الرعاية الصحية لـ 20 جنديًا أوكرانيًا أصيبوا في الحرب مع روسيا

قال مايكل برودسكي، إن "الأطباء الإسرائيليين سيقومون بتركيب الأطراف الاصطناعية وإعادة تأهيل هؤلاء الجنود"

أكد السفير الإسرائيلي لدي كييف، مايكل برودسكي، اليوم الأحد أن بلاده ستقدم الرعاية الصحية لـ 20 جنديًا أوكرانيًا أصيبوا بجروح خطيرة خلال الغزو الروسي.

وقال مايكل برودسكي على تويتر، إن "الأطباء الإسرائيليون سيقومون بتركيب الأطراف الاصطناعية وإعادة تأهيل هؤلاء الجنود الذين تم تشويههم أثناء القتال، وسيتم الاهتمام بهم في مستشفى شيبا الطبي بإسرائيل"، ومن المتوقع أن يصل أول جنديين إلى اسرائيل اليوم.

ويأتي هذا القرار بعد يومين من شكوى الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية من أن "إسرائيل لم تقدم شيئًا لبلاده لمساعدتها في الدفاع عن نفسها".

وجاءت تصريحات زيلينسكي خلال مقابلة حصرية مع شبكة التلفزيون الفرنسية "تي في 5 موند" وقال "إسرائيل لم تزودنا بأي شيء. لا شيء. صفر! أنا لا أتهم القادة. ألاحظ الحقائق: كانت هناك مناقشات مع قادة إسرائيل، ولم يساعد ذلك أوكرانيا". وأضاف: "يمكننا أن نلاحظ تأثير روسيا على إسرائيل".

وعلى الرغم من إرسال مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، فقد رفضت إسرائيل مرارًا طلبات كييف للحصول على أسلحة دفاعية، وخاصة أنظمة الدفاع الصاروخي التي يمكن استخدامها لصد الضربات الجوية الروسية، بينما أعربت عن تعاطفها مع محنة البلاد.

يشار إلى أنه تم إرسال ما يقرب من 100 طن من المساعدات الإنسانية في شهر مارس/آذار المنصرم وحده، والتي شملت أنظمة تنقية المياه الإسرائيلية ، ومجموعة إمدادات المياه في حالات الطوارئ ، وآلاف الخيام والبطانيات وأكياس النوم والمعاطف.